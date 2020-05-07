Sonunu açıklasın diye rüşvet önermişler
90’lı yılların en ünlü sit-com’larından ‘Seinfeld’in oyuncusu Jason Alexander dizinin sonunu sızdırması için kendisine rüşvet teklif edildiğini açıkladı.
“Seinfeld” dizisinde oynadığı George Costanza karakteriyle ünlenen Jason Alexander, aynı dizide oynayan Julia Louise-Dreyfuss ile sanal ortamda yaptığı bir söyleşi sırasında, “Seinfeld”in finalinin izleyiciyle buluştuğu sezon kendisine basın temsilcisi tarafından rüşvet teklif edildiğini söyledi.
Söyleşi sırasında bu gerçeği açıklayan Alexander’a Julia Louise-Dreyfuus basın temsilcisini kovup kovmadığını sorduğunda Alexander şu esprili yanıtı verdi: “Hayır, zam yaptım”.
“Seinfeld”in iki bölümlük finali 14 Mayıs 1999’da yayınlanmış ve ABD’de 76.3 milyon izleyici tarafından izlenmişti. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, son yılların en popüler yapımlarından “Game of Thrones”un final bölümü ABD’de 19.3 milyon izleyici tarafından izlenmişti.
Video Haberler
- Oltasına takılanı görünce sevinç çığlıkları attı
- Kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi
- Seyahat kısıtlaması kaldırılınca akın ettiler!
- 'Pişkinlikle geçiştirilecek bir durum değil'
- Birkaç adımlık mesafeden pompalı tüfekle ateş açtı!
- Muharrem İnce'den Erdoğan'a videolu gönderme
- Tüyler ürperten iddia: Eşyalar kendiliğinden tutuşuyor
- ABD'li hemşireden dehşete düşüren koronavirüs itirafı
- Ayın Dünya'ya en yakın olduğu an
- Tele 1 canlı yayınında 'RTÜK' protestosu