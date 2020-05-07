Sonunu açıklasın diye rüşvet önermişler

07 Mayıs 2020 Perşembe, 15:55

“Seinfeld” dizisinde oynadığı George Costanza karakteriyle ünlenen Jason Alexander, aynı dizide oynayan Julia Louise-Dreyfuss ile sanal ortamda yaptığı bir söyleşi sırasında, “Seinfeld”in finalinin izleyiciyle buluştuğu sezon kendisine basın temsilcisi tarafından rüşvet teklif edildiğini söyledi.

Söyleşi sırasında bu gerçeği açıklayan Alexander’a Julia Louise-Dreyfuus basın temsilcisini kovup kovmadığını sorduğunda Alexander şu esprili yanıtı verdi: “Hayır, zam yaptım”.

“Seinfeld”in iki bölümlük finali 14 Mayıs 1999’da yayınlanmış ve ABD’de 76.3 milyon izleyici tarafından izlenmişti. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, son yılların en popüler yapımlarından “Game of Thrones”un final bölümü ABD’de 19.3 milyon izleyici tarafından izlenmişti.





