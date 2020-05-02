Sosyal medya için yeni yasa teklifi

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Koronavirüs salgınının Türkiye’yi yoğun olarak etkilediği dönemde, AKP’nin “ekonomi paketi” içinde sosyal medyayı da ele alan bir torba yasa teklifi bulunuyordu.

Torba yasa teklifi içinde yer alan maddeler, o dönem muhalefet tarafından eleştirildi. Salgın nedeniyle ekonomik önlemleri içeren pakette daha sonra bu maddelere yer verilmedi. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün önceki gün sosyal medya platformlarında sahte hesapların engellenmesine yönelik TBMM Başkanlığı’na verdiği yasa teklifi, Cumhur İttifakı’nda “sosyal medyaya düzenleme” tartışmalarını yeniden başlattı.

AKP’nin, “sosyal medya ile ilgili düzenlemeye sıcak baktığı, “TBMM açıldığında MHP’nin de konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini de dikkate alarak, sosyal medyaya yönelik bir düzenlemeyi gündeme getirebileceği” konuşuluyor.

Düzenleme önceliğinin sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’deki mahkeme kararlarını uygulamasına dönük olacağı” ifade ediliyor.

Ancak AKP kanadının “MHP teklifinde yer alan TC kimlik numaralarıyla sosyal medya hesaplarına girişin Kişisel Verileri Koruma Yasası’ndaki bazı hükümlere ters düşebileceği” gerekçesiyle, bu öneriye “temkinli” yaklaştığı” de ifade ediliyor.

AKP’DEN ‘ETİK KURAL’

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisince hazırlanan 12 maddelik “Sosyal Medya Etik Kuralları”nı açıkladı.

Ünal’ın sosyal medyadan paylaştığı kurallar arasında yer alan “Sosyal medyada, anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek bulunulması” çağrısı dikkat çekti.

Ünal’ın duyurduğu kurallar arasında, “Toplumda infial yaratacak, korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması, teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi” maddeleri yer aldı.