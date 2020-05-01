Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

01 Mayıs 2020 Cuma, 12:13

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilince, Balçova Belediyesi İşçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını bir güncesinden kutladı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Belediye-İş 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan ve Tüm-Yerel-Sen 2 No’lu Şube Yetkilisi Ahmet Sebilci’nin de katıldığı 1 Mayıs kutlamaları Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde yapıldı. Şantiyede toplanan işçiler, çalınan marşlara eşlik ettikten sonra sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekti, harmandalı oynadı. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve sendika temsilcileri de emekçi arkadaşları ile birlikte halaya katıldı.

Kutlamaların ardından işçilere hitaben bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde hepiniz alın teri döküyorsunuz. Balçova Belediyesinin emekçileri, Balçova Halkına hizmeti bir an olsun bile aksatmadı. Yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinizi tek tek kutluyorum. Bizler de yönetim olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işçimizin, emekçimizin yanında olacağız. Bu zor günleri en kısa sürede atlatarak, tekrar meydanlarda buluşmayı diliyorum” dedi. Sendika Temsilcileri Ayhan Doğan ve Ahmet Sebilci de işyeri barışına ve emekçilere verdiği değerden dolayı Başkan Çalkaya’ya teşekkür ederek işçilerin 1 Mayıs Bayramını kutladı.