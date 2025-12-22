Dört ünlü ismin adı geçti: Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay, 21 Aralık tarihinde tutuklandı.

Akçay'ın ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve itirafçı olduğu öğrenildi.

DÜZENLENEN PARTİLERE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

İktidara yakınlığı ile bilinen ATV'nin aktardığına göre, Akçay, Garipoğlu'nun düzenlediği partilerde katılacak kişilerin önceden belirlendiğini ifade etti.

Düzenlenen partilerde aynı barmen-garson ekibinin görev yaptığı ve bu ekibin Bodrum'daki tekne partilerinde de yer aldığı ifadede yer aldı.

PARA TRANSFERİ İDDİASI

İfadede partilere birçok kadının da çağrıldığı, bu kişilere Kasım Garipoğlu’nun talimatıyla banka havalesi yoluyla 10 bin liraya kadar ödemeler yapıldığı yer aldı. Akçay, bu ödemelerin kendi inisiyatifiyle değil, doğrudan talimatla gerçekleştirildiğini öne sürdü.

KATILAN İSİMLER

Akçay'ın iddiasına göre partiye Derin Talu, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş gibi ünlü isimler de katıldı.

"ODASINA ÇEKİLİYORDU"

Akçay ifadesinde, Garipoğlu'nun talimatıyla parti sırasında üst kata çıkmalarının yasaklandığını söyledi. Partiler devam ederken Garipoğlu’nun odasına çekildiğini, sabaha karşı ise yalıda kalan misafirlerin kendileri tarafından gönderildiğini aktardı.

Şoför Akçay, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, yalnızca makam şoförlüğü ve verilen talimatları yerine getirdiğini savundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Akçay, bildiklerini samimi şekilde anlattığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu hakkında 18 Aralık tarihinde yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bir gün sonra Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konulmuştu. Son olarak 21 Aralık tarihinde Garipoğlu'nun şoförü Akçay tutuklanmıştı.

Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı bilgilere göre ise Garipoğlu, 2019 yılından bu yana çift isim kullanıyor.

Garipoğlu'nun 2019’da Dominik Cumhuriyet’inden aldığı pasaportuna Kevin Graham ismini yazdırdığı öğrenildi.