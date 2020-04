Soul efsanesi Bill Withers hayata veda etti

03 Nisan 2020 Cuma, 18:52

Soul müziğin en ünlü isimlerinden Bill Withers pazartesi günü Los Angeles’da hayata veda etti. 81 yaşındaki sanatçının kalp hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden öldüğü açıklandı.

Bill Withers 1971 yılında listelere giren “Ain’t No Sunshine” adlı parça sayesinde tanınmıştı. En İyi R6B Şarkısı dalında Grammy de kazanan parça Withers’ın görece kısa sayılabilecek parlak kariyerinin başlangıcı olmuştu. 1972 yılında kaydettiği ikinci stüdyo albümü “Still Bill” ile kariyerinin zirvesine çıkan Withers bu albümde yer alan “Lean On Me” ile bir kez daha listelere girecek ve altın plak alacaktı. Ona bir Grammy daha getiren “Just The Two of Us” (1981) adlı parça sanatçının son hiti olmuş ve Withers’ın kariyeri de bu noktadan sonra düşüşe geçmişti.