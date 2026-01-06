'Mutabakatı' Beyaz Saray duyurdu: İsrail ile Şam yönetimi arasında ABD gözetiminde ‘ortak mekanizma’ kuruldu

Beyaz Saray, ABD, İsrail ve Şam’daki cihatçı HTŞ yönetiminin ortak imza attığı mutabakata ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre İsrail ve Şam’da bulunan yönetimin üst düzey yetkilileri, ABD'nin himayesinde Paris'te bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere dair konuları ele aldı.

Görüşmelerin ardından İsrail ile Şam’daki cihatçı yönetim, "her iki ülke için kalıcı güvenlik ve istikrar düzenlemeleri sağlanması yönündeki çabalarını sürdürme taahhütlerini" yeniden teyit etti.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Taraflar, her iki ülke için de kalıcı güvenlik ve istikrar düzenlemelerine ulaşma yönünde çaba gösterme kararlılıklarını yeniden teyit ederler.

Bu kapsamda iki ülke, istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda ABD'nin gözetiminde acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak için ortak bir iletişim mekanizması kurmaya karar vermişlerdir. Bu mekanizma, herhangi bir anlaşmazlığı derhal ele almak ve yanlış anlamaları önlemek için bir platform görevi görecektir.

Bu mekanizma, her türlü anlaşmazlığın süratle çözüme kavuşturulması ve yanlış anlaşılmaların önlenmesi için bir platform görevi görecektir.

Amerika Birleşik Devletleri bu olumlu adımları takdirle karşılamakta ve Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlama yönündeki daha geniş çabaların bir parçası olarak, bu mutabakatların uygulanmasını destekleme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir.

Egemen uluslar saygılı ve verimli bir şekilde iş birliği yaptığında, refahın önü açılacaktır.

Bu ortak açıklama, bugünkü görkemli toplantının ruhunu ve Tarafların gelecek nesillerin yararına ilişkilerinde yeni bir sayfa açma kararlılığını yansıtmaktadır.”

İSRAİL HEYETİNDE DEĞİŞİKLİK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından kararlaştırılan Paris'teki görüşmelerde, İsrail tarafı müzakere heyetinde değişikliğe gitmişti.

Tel Aviv'i İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun askeri danışmanı aynı zamanda sıradaki Mossad Direktörü Roman Gofman ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Gil Reich temsil etmişti.

Cihatçı HTŞ’nin yönetimindeki Şam tarafını ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat İdaresi Başkanı Hüseyin es-Selame​​​​​​​ temsil etmişti.

ABD'den görüşmelere ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner katılmıştı.