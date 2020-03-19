Soyer'den 60 yaş üstündeki İzmirlilere çağrı: Lütfen evden çıkmayın

19 Mart 2020 Perşembe, 18:37

Koronavirüs salgınında en riskli grupta bulunan 60 yaş üstündeki yurttaşlar için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer özel bir çağrıda bulundu. Koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatma ve hastalığı tamamen kontrol altına alma mücadelesinde insanların mümkün olduğunca az sokağa çıkmasının ve temastan kaçınmasının önemine değinen Soyer, bilim insanlarının bağışıklık sistemi zayıf, kronik rahatsızlığı olan insanlarla birlikte en riskli gruplardan biri olarak tanımladığı 60 yaş üstündeki İzmirlilerden mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

'VİRÜSÜN ŞAKASI YOK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu çağrım sadece ileri yaş grubuna değil, aslında tüm hemşerilerime. Fakat 60 yaş üzerindekiler için risk çok daha büyük. Salgının yayılmasını önlemek için halka açık alanlarda bulunmaktan kaçınmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu hususta bilincinin artması mücadelede en büyük başarıyı getirecek. Bu nedenle ülkemiz normale dönünceye, virüs kontrol altına alınıncaya kadar biraz sabır gösterelim. Evlerimizde kalalım. Bu virüsün şakası yok. Lütfen ciddiye alın. Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın" dedi.

Tunç Soyer, İzmirlilerden belediye bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun ve yetkili kurumların tavsiyelerini dikkate almalarını istedi.