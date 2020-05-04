Sözleşmesini feshetti, Beşiktaş'tan ayrıldı
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Liverpool'a geri döndü.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Parasının ödenmediğini öne süren Alman kalecinin fesih isteiği de Beşiktaş tarafından olumlu karşılandı.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Liverpool'a geri döndü.
1.5 ORTALAMA
Alman kaleci Loris Karius geçen sezon Beşiktaş'ta lig maçlarında 30 kez forma giyerken 39 gol yemişti. Avrupa Kupalarında ise 5 maçta 10 gol yiyen Karius maç başına 1,4 gol yeme ortalaması ile oynamıştı. Bu sezon ise gol yeme ortalaması 1.52'lere kadar çıktı.
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