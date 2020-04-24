Spor İstanbul, karantinayı yendi!

24 Nisan 2020 Cuma, 14:45

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, karantina sürecinde teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak zoom uygulaması üzerinden yaklaşık 1000 personele ve ailesine ulaşarak onlarla her perşembe bir araya geliyor.

Her seferinde daha da artan katılımla , neredeyse ofis ortamındaki çalışma performansı ve verimliliği yakalanıyor. Ofis ortamı dışında bazen daha yaratıcı fikirler ve projeler de ortaya çıkabiliyor. Karantina sonrası normal yaşama dönüşle ilgili planlamalar da yapılıyor.

Genel Müdür İ.Renay Onur, çoğu zaman bu toplantılara bazı anketler ve yarışmaları da dahil ederek bu görüşmeleri daha eğlenceli ve interaktif haline getiriyor.

Yönetim kadrosuyla başlayan bu uygulama yaklaşık 1 ay içinde tüm Spor İstanbul personelinin de dahil olduğu devasa ve yaşayan bir platform haline geldi. Bu uygulamanın güzel bir örneğini 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı günü Spor İstanbul çalışanlarının aileleri ve çocukları ile birlikte zoom uygulaması üzerinden canlı yayında buluşarak, resim yarışması, soru-cevap ve çocukların önerilerini alarak yaklaşık 1 saat boyunca keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşandı.

Ayrıca Spor İstanbul’da 23 nisan akşamı ise satranç sporunu geniş kitlelere ulaştırmak ve yaygınlaştırmak amacı ile organize edilip, lisanssız satranç sporcularına da katılım imkanı veren on-line satranç turnuvası düzenlendi. Yaklaşık 3000 kişi gibi çok ciddi bir katılıma sahne olan turnuvanın önümüzdeki dönemde daha da kapsamlı hale getirilerek tekrarlanması planlanıyor.

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, bünyelerindeki 48 tesisi aktif olarak kullanan üyelerle de uygulama üzerinden bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak. Bu projeyle ilgili ilk canlı yayın ise 25 nisan cumartesi saat 14 00 de zoom uygulaması üzerinden Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi üyeleriyle yapılacak.





