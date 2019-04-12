Beşiktaş, Tekinoktay'ın adaylığını reddetti

Yazılı bir basın açıklaması yayınlayan Hürser Tekinoktay, adaylık başvuru dilekçesinin “bazı telefon görüşmeleri” sonrası reddedildiğini, 270 ıslak imzalı dilekçenin ise teslim alınmadığını duyurdu.

Başkan adayı yönetim kurulu listelerinin divan kuruluna teslim edilmesine 15 iş günü kala yaşanan bu olayın camiada büyük tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor.

Tekinoktay tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

“Sevgili Beşiktaşlılar ve Basın Mensupları;

Dün Divan Kurulu Genel Sekreterinin başvuruda sunulacak evraklarımızı şifahi olarak onaylayıp bugün aynı evraklarla beni resmi başvuruda bulunmam için kulübe davet etmesi üzerine, Divan Kurulu Başkanlığına resmi adaylık başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Ancak başvurumuz ekinde sunduğumuz, üyelerin bizi aday olarak önerdiğine dair 270 ayrı dilekçede yer alan ıslak imzalar ile ekindeki üyelik kartlarının fotokopileri ve gönderici takip tutanakları, dünkü onayın tam aksine, bugün Divan Başkanlık Kurulu üyesi İlhan Gölvan tarafından kabul edilmeyerek adaylık başvurumuz reddedilmiştir. Başvuru işlemlerine başlanıp 270 ıslak imzanın tek tek sayılarak tespit edilmesi anında ve tüm evraklarımızın teslim alınacağı sırada, İlhan Gölvan bazı telefon görüşmeleri yapmış ve bu görüşmelerden sonra başvurumuzun kabul edilmediği, hatta dilekçemizin ve eklerinin dahi teslim alınmayacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Oysa başvurumuz ve ekleri, Dernek Tüzüğü hükümlerinde aranan, münferiden tek tek isim ve ıslak imza ile üye numarası şartlarını taşıdığı gibi, Tüzük’te şart olmamasına rağmen tüm üyelerin ayrı ayrı üyelik kimlik kartlarının fotokopilerini, adreslerini, telefonlarını, TC K. No’larını ve hatta teslimat saatlerini ve göndericinin kimlik türüne kadar tüm hukuki detayları taşıyan gönderi takip tutanaklarını dahi içermektedir.

Kulübümüzün büyük sıkıntılar yaşadığı böyle kritik bir dönemde, bana güvenen ve beni aday olarak öneren 270 kongre üyesinin iradesinin yok sayılması, 30 yıllık BJK Kongre ve Divan Kurulu üyesi olarak şahsımı da hayal kırıklığına uğratmıştır.

Yurt dışında olduğunu öğrendiğimiz Divan Kurulu Başkanı Sn. Tevfik Yamantürk’ün Türkiye’ye dönmesinin akabinde, sağduyulu diğer Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile birlikte, camiamızı kaosa sürükleyebilecek hukuki bir sürece girmeyeceğimizi, bu konunun Derneğimiz Tüzüğünün 35. maddesine harfiyen uyulmak suretiyle sonuçlandırılacağını umuyorum. Gelişmeleri siz Değerli Beşiktaşlılar ve spor kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğim. Saygılarımla,

Hürser Tekinoktay

Beşiktaş JK 2019 yılı Başkan Adayı”

Hürser Tekinoktay, başvurusunun reddedildiğine dair tutanağı da paylaştı. Tekinoktay tutanağa “Dava ve şikayet haklarımın saklı olduğunu bildiririm” notunu düştü.