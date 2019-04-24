Ünal Karaman farkı





TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 52 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Şenol Güneş'ten sonra bordo-mavili takımda görev yapan çalıştırıcılar içerisinde ligde en iyi puan ortalamasını yakalayan teknik adam oldu.

Bordo-mavililer, Ünal Karaman yönetiminde ligde 29 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyetle 52 puan toplarken 1,79'luk puan ortalaması yakaladı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Şenol Güneş'in 4. kez görev yaptığı 2009-2010 sezonunun 20. haftasından 2012-2013 sezonunun 19. haftasına kadar olan dönemde oynadığı 107 lig maçında 56 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 1,85'lik başarı yakalamıştı.

Trabzonspor, böylelikle Şenol Güneş'in ardından görev yapan 9 teknik adam içerisinde en iyi puan ortalamasına Ünal Karaman ile sahip oldu.

Bordo-mavili takım, Güneş'in ardından göreve gelen Tolunay Kafkas yönetiminde 15 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 1,46 puan ortalaması tutturdu.

Ardından Mustafa Akçay'ın görev yaptığı Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde oynanan 20 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 1,45'lik puan ortalaması elde edebildi.





- En düşük puan ortalaması Halilhodzic döneminde





Trabzonspor, söz konusu dönemde en düşük puan ortalamasını Vahid Halilhodzic ile yaşadı. Boşnak teknik adam ile bordo-mavili takım, 8 hafta sonunda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 1,12'lik ortalamada kaldı.

Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile Karadeniz ekibi, 11 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle 1,27'lik puan ortalaması yakaladı.

Daha sonra altyapıdan göreve getirilen Sadi Tekelioğlu ile 7 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, deneyimli teknik adam ile 1,42'lik puan ortalamasına ulaştı.





- En yakını Rıza Çalımbay dönemi





Hami Mandıralı ile 2 ayrı dönemde 29 maça çıkan Trabzonspor, bu maçlarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 1.38 puan ortalaması yakalarken, Ersun Yanal'ın iki döneminde de toplam 67 maçta 29 galibiyet 18 beraberlik, 20 mağlubiyetle 1,56 ortalama elde etti.

Rıza Çalımbay döneminde 26 maça çıkan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 13 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle 1,77 puan ortalaması yakalayarak Ünal Karaman dönemine en yakın ortalama ile maçlarını tamamladı.





- Başarı tablosu





Teknik direktör Maç sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan ortalaması Tolunay Kafkas 15 7 1 7 1.46 Mustafa Akçay 20 8 5 7 1.45 Vahid Halilhodzic 8 1 6 1 1.12 Şota Arveladze 11 4 2 5 1.27 Sadi Tekelioğlu 7 3 1 3 1.42 Hami Mandıralı 29 11 7 11 1.38 Ersun Yanal 67 29 18 20 1.56 Rıza Çalımbay 26 13 7 6 1.77 Ünal Karaman 29 15 7 7 1.79



