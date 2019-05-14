İşte Feghouli’nin sezon sonu kararı

Bu sezon müthiş oynayan 8 gole imza atıp, 6 da asist yaparak Galatasaray’ın liderliğinde aktif rol üstlenen Cezayirli futbolcu Feghouli , 2 yıl önce yapılan anlaşmaya göre bu sezon bitiminde 4 milyon 250 bin euro getirmesi halinde serbest kalıyor.

Yönetimle görüşen yıldız futbolcu Feghouli, kulübünü düşünerek hareket edeceğini ve asla ayrılmayı düşünmediğini söyledi ve “

“İki dönemdir ciddi teklifler alıyorum. Galatasaray’da kazandığım rakamın çok daha fazlası bana teklif edildi. Ancak her fırsatta dile getiriyorum, burada kendimi huzurlu hissediyorum. Kesinlikle ayrılmak gibi bir niyetim yok. Gitmemi isteyen, teklifleri değerlendirmemi isteyen sizlerdiniz. Bunu hem yaz hem kış transfer döneminde reddetmiştim. Bugün de aynı noktadayım” dedi.