DYO Usta Ligi Şampiyonunu arıyor

DYO’nun 2017’de start verdiği ve Türkiye genelinde yoğun ilgi gören ‘’Ustalar’’ arası Futbol Turnuvası’nın üçüncüsü başlıyor.



Türkiye genelinde boya ustalarını buluşturan ‘’DYO Usta Ligi 2019 Türkiye Şampiyonası’’, üçüncü kez sahibini bulacak. DYO’nun 2017’de hayata geçirdiği ve büyük ilgi gören ustalar arası futbol turnuvası; 10 farklı bölgeden seçilen 10 takımın, 2 farklı grupta mücadelesine sahne olacak. 4-8 Temmuz tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek olan turnuvanın şampiyonu, 7 Temmuz’da düzenlenecek final maçıyla belli olacak. Maçlardan özetler A Spor’da 5 Temmuz tarihinden itibaren yayınlanacak.



Süper Kupa da sahibini bulucak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan geleneksel DYO Usta Ligi Türkiye Şampiyonası, uluslararası boyutta yeni bir kimlik de kazandı. Bu seneki turnuvaya Güney Rusya’dan Akrostar Takımı Antalya’daki şampiyonada boy gösterecek. Rus takım, DYO Usta Ligi Türkiye Şampiyonu ile Süper Kupa için mücadele verecek.