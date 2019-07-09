Ahmet Şan beraat etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda kulüp lisanslama biriminde görev alacağı iddia edilen ve “Bylock” kullandığı iddiası ile aylarca soruşturma geçiren Ahmet Şan, bahsi geçen konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Şan, bugüne kadar olduğu gibi hiçbir zaman böyle bir görev almak için gayret ve beklenti içerisinde olmadığını belirtti.



Ahmet Şan'ın açıklamaları şöyle:

"Şirket telefonumda bylock olduğu iddia edilmişti, bilirkişi raporunda bylock olmadığı rapor edilmesine rağmen kamuoyu baskısı ile aleyhime dava açılmıştır.

Suçsuz yere yargılandım, mahkemede ilk celsede berat ettim. Daha sonra haksız yere yargılandığımdan dolayı mahkeme tarafıma manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Her iki mahkeme kararı ortadayken ilgili haberde bazı iddialar ve özellikle tarafıma mesnetsiz suçlamalarda bulunan eski İstanbul Milletvekilinin iddiaları genişce yer almış, lehime verilen mahkeme kararlarına rağmen hala suçlu gibi gösterilme gayreti önplana çıkartılmıştır.

Hakkımda mesnetsiz suçlamalarda bulunan eski milletvekiline bu eyleminden dolayı tarafımdan dava açılmıştır ve ilgili kişi şu anda Konya mahkemelerinde yargılanmaktadır.

Ayrıca yirmi sene birçok kuruluşta ve profesyonel futbolda yöneticilik yapan ve Türk futboluna hizmet etmiş bir kişi olarak TFF'nun bana bir görev vermesi beni onurlandırır. Ancak bugüne kadar olduğu gibi hiçbir zaman böyle bir görev almak için gayret ve beklenti içerisinde olmam. Bu tür kurumlarda görev istenilmez, verilir anlayışındayım.

Diğer taraftan bir taraftar grubunun programında bu grubu öven sözler söylerken, tribünlerin politize olmaması, ayrımcılık yapılmaması için iyi niyetle fakat eksik ve yanlış anlaşılacak şekilde ifade ettiğim sözlerden dolayı o dönemde tarafıma belli kişiler tarafından linç kampanyası başlatılmıştı. İzmir Atatürk Lisesi mezunu bir kişi olarak o günlerde kamuoyuna gerekli cevabı vermiştim. Aynı haberde bu konuya işaret etmek iyiniyet ile bağdaşmamaktadır"

Atiker Konyaspor Başkanlığını yürütürken 2017 yılının 21 Ağustos'unda Cumhuriyet Başsavclığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifade veren Ahmet Şan, 1 gün sonra görevinden istifa etmişti. Şan hakkında, Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle dava açılmıştı.