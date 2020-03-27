Stokçuluk yapan 2547 firmaya MASAK incelemesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı." dedi

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2020 Cuma, 12:26

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: MASAK 2547 firmayı inceledi, tespitler savcılıkla paylaşıldı. Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle: 

Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı. MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız.


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