Stokçuluk yapan 2547 firmaya MASAK incelemesi

27 Mart 2020 Cuma, 12:26

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: MASAK 2547 firmayı inceledi, tespitler savcılıkla paylaşıldı. Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı. MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız.