Süleyman Soylu’dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

11 Nisan 2020 Cumartesi, 03:02

31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla karar alındığını belirten Soylu, "Telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla dağıtacaklar. Marketler açık değil ve toplu taşıma araçları çalışmayacak" ifadelerini kullandı.

'BEN BUNU DA NORMAL KARŞILIYORUM'

Bu saatte sokakta Türkiye’de açık olan yerler çok az olduğu için milletimizin telaşı var, ben bunu da normal karşılıyorum diyen Soylu, '' Akşamüstü sayın cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur, bir telaşa gerek yok. Şöyle bir telaş olmasın. Pazar gününden itibaren devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın. Çok doğaldır, insanlar yarım saat içinde temel ihtiyaç malzemelerini alabilirler. Gece yarısından sonra sokakta kimse kalmayacak'' ifadelerini kullandı.

'ECZANELERE GİTMEK İSTEYEN GİDECEK'

Soylu, ''Genelge çok açık bir şekilde belirtiyor, biz bir pandemi dönemindeyiz. Ve çok doğaldır ki, eczanelerin açık olması gereklidir. Eczanelere gitmek isteyen gidecek, aynı zamanda basın mensupları sokağa çıkabilecekler. Kamu görevlileri tüm bunları yapabilecekler. Bizim bunun kontrolünü yapmamız çok kolaydır. Emniyet müdürlüğümüz ve valilerimizle toplantı gerçekleştirdik. Bu konuda herhangi bir kontrol sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyoruz'' dedi.

'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KULLANILMAYACAK'

Toplu taşıma araçları kullanılmayacağını belirten Soylu, ''Eğer toplu taşıma kullanılacaksa, marketler açık kalacaksa bu kararın bir anlamı yok'' şeklinde konuştu.