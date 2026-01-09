‘Tahliye olursam isimleri mahkemeye sunacağım' dedi: Adem Soytekin hakkında ‘tutukluluk devam’ kararı

23 Mart'tan beri tutuklu olan ve hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İBB davasında bugün yeni bir tutukluluk incelemesi yapıldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci kez yaptığı tutukluluk değerlendirmesinde, 105 kişinin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkemenin arar kararını açıklamasının ardından, Soytekin’in tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceği hususunda değerlendirme yapılmak üzere hakim karşısına çıktığı öğrenildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Soytekin ile avukatı hazır bulundu. Tüm sanıkların tutukluluk incelemesi dosya üzerinden yapılırken, bir tek Soytekin’in ek ifade vermesi dikkat çekti.

Soytekin iddianamedeki 30. eyleme ilişkin ifadesine ek yapmak istediğini belirterek, “70 adet dairenin kimlere ait olduğunu ve görüntüde kimlerin üzerine dairelerin yapıldığının listesini cezaevinde temin edemedim ancak tahliye olmam halinde mahkemenize tamamının listesini sunacağımı taahhüt ediyorum. Enteresan isimlerin olacağını düşünüyorum” dedi ve tahliyesini talep etti. Ancak Mahkeme, Soytekin’in tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıca Soytekin’in, daha önce 8 kez etkin pişmanlık ifadesi verdiği de ortaya çıktı.

“DAHA ÖNCE 8 DEFA ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİM”

Duruşmada savunma yapan sanık Soytekin, önceki tüm ifadelerinin arkasında olduğunu ve devletinin yanında olduğunu belirterek, ‘’İddianame düzenlendikten sonra eylemleri okuduğumda birçok eylemde mahkemenize faydalı olacağını düşündüğüm şeyler var. Ben daha önce 8 defa etkin pişmanlık kapsamında kendi iradem ve kendi talebimle ifade verdim’ dedi.

“TAHLİYE OLURSAM İSİM LİSTESİNİ MAHKEMEYE SUNACAĞIM… ENTERESAN İSİMLERİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Soytekin, iddianamede yer alan 30 numaralı eylemde vermiş olduğu beyana ekleme yapmak istediğini belirterek, ’’Eylem kapsamında anlatılan ve belirli kişilere ayrıldığı belirtilen 70 adet dairenin kimlere ait olduğunu ve görüntüde kimlerin üzerine dairelerin yapıldığının listesini cezaevinde temin edemedim ancak tahliye olmam halinde oranın da müteahhidi olmam hasebiyle ben bu kayıtlara tek tek ulaşıp mahkemenize tamamının listesini sunacağımı taahhüt ediyorum. Burada yapacağım incelemede de bildireceğim isimlerde de görüleceği üzere enteresan isimlerin olacağını düşünüyorum. Tahliyemi talep ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLMEDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Adem Soytekin'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun kanunda öngörülen cezalarının alt ve üst sınırının kaçma kuşkusunu somutlaştırması ve tutuklama sebep ve koşullarında bu aşamada herhangi bir değişiklik olmaması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, daha önce “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalandı ve ifadesi yeterli görülerek 10 Temmuz’da tahliye edildi. Ancak soruşturma dosyasını yeniden değerlendiren savcılık, Soytekin’in verdiği beyanlarda “tutarsızlık” tespit etti. Bunun üzerine 21 Ekim’de yeniden tutuklanması talep edildi.

Mahkeme, talebi yerinde bularak Soytekin’in “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlarından tekrar tutuklanmasına karar verdi. Soytekin ikinci kez cezaevine gönderildi.

Adem Soytekin’in “etkin pişmanlık” ifadesi sonrası Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.