Suni gündem yaratmaya çalışıyorlar

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Toplantıda, iktidarın Türkiye’nin yaşadığı sorunları gizlemek ve gündem değiştirmek amacıyla bu tartışma konularını yarattığı konusunda görüşler dile getirildi. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iktidarın CHP ne derse desin suni gündem yaratmak için uğraşacağına işaret ederek buna karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’nin gündeminin dışına çıkmamalıyız. Gereksiz polemiğe girmeyin. Eleştirilerinizi somut örneklere dayandırın. Ekonomi anlatıyorsanız rakamları kullanın. İnsanların umuda ihtiyacı var, olumsuz cümleler kurmayın. İktidar cephesi bu süreçte suni gündem yaratacak. Darbe diyecekler... İnönü diyecekler... İktidar kendi beceriksizliğini örtmek için bu gibi tartışmalar yaratmaya devam edecek. Malzeme vermeyin. Hassas bir süreç yaşıyoruz, bunlara dikkat edelim. Gerçekten de vatandaşlarımızın umuda ihtiyacı var. Biz bir şekliyle onlara umut olmalıyız” dediği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte iktidar dışında herhangi bir partiyle de tartışmaya girilmemesi gerektiğini dile getirdiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun, iktidarın “darbe tartışmasını” başlattığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftanoğlu’nun söz konusu açıklamasında darbe anlamına gelecek bir şey olmadığını, söz konusu açıklamada kötü bir yön olmadığını ifade ettiği de belirtildi.