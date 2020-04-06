Süper ateş göz laboratuvarı
Normal laboratuvarda Covid-19 virüsü tespiti için en az 5-6 saat gerekiyor. ‘Huoyan’ Ateş Göz laboratuvarı içinse 1-2 saat yeterli.
* GAZETECİ/ ÇİN ULUSLARARASI RADYOSU TÜRKÇE SERVİSİ
Normal laboratuvarda bir defada ‘Tek’ bir tane test yapılırken, Ateş Göz laboratuvarlarda maksimum 96 numune aynı anda test edilebiliyor.
Çin’in hatta dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketi BGI, salgının patlak verdiği ilk 5 gün içinde, bu süper laboratuvarı tasarlayıp hayata geçirdi. Wuhan’da 45 laboratuvar bir günde 25 bin kişilik test yapılabilirken, ‘Huoyan’ bir günde 10 bin numune kontrol edebiliyor yani yüzde 40’ını oluşturuyor. Bu süper alet, tüm Wuhan’ı tarama sürecinde önemli bir rol oynadı.
Bu süper laboratuvarın sırrı ise fotoda gördüğünüz otomatik nükleik asit çıkartma makinesi yani numuneler toplu bir şekilde koyulduktan sonra geri kalan kısmını makine hallediyor. Tabii ki bu yöntem, daha hızlı, daha güvenli ve daha yüksek miktarlarda sonuç veriyor. Bu başarılı çözüm, Çin’in dışında birçok Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerinde de uygulanmaya başladı, en son olarak ise İsveç Karolinska Enstitüsü’de kuruldu.
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