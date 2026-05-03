Nijerya'da bir festivalde 'toplu tecavüz' şikayetleri bildirildi: 15 kişi gözaltında

Nijerya’nın güneyindeki Delta eyaletinde düzenlenen bir festivalde yaşandığı öne sürülen cinsel saldırı olaylarıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı genç erkeklerin yalnız başına bulunan kadınlara saldırdığı anlar büyük tepki topladı.

Olayların ardından #StopRapingWomen (kadınlara tecavüz etmeyi bırakın) etiketi sosyal medyada gündem olurken, kadınlara yönelik şiddete karşı daha fazla hesap verilebilirlik çağrıları yapıldı.

Nijerya First Lady’si Oluremi Tinubu, iddiaları kınayarak güvenlik güçlerine tüm sorumluların yargılanması çağrısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Delta eyalet polisi, Ozoro kentinde düzenlenen festivalle ilgili 'tecavüz festivali' iddialarını reddetti. Polis sözcüsü Bright Edafe, konuyla ilgili resmi bir tecavüz başvurusu yapılmadığını belirtti. Edafe, konuşulan dört kadının da tecavüze uğramadıklarını ifade ettiğini öne sürdü.

🚨🇳🇬 Nigeria – Ozoro (Delta State) : des femmes pourchassées et agressées sexuellement pendant un festival



Des vidéos insoutenables montrent des groupes d’hommes traquant, déshabillant et violant des femmes dans les rues lors du festival traditionnel Alue-Do. Des étudiantes de… pic.twitter.com/kYJUsr5E2J — The NEWS (@thenews_fr) March 21, 2026

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kalabalık grupların kadınları kovalamak, zorla soyundurmak ve kamuya açık alanlarda taciz etmek gibi eylemler gerçekleştirdiği görüldü. Polis yetkilileri bu görüntüleri 'rahatsız edici, utanç verici ve kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Görüntülerden tespit edilen şüphelilerin yakalanarak Eyalet Suç Soruşturma Dairesi’ne (CID) sevk edildiği bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında festivalin organizatörü olduğu öne sürülen bir yerel liderin de bulunduğu açıklandı.

Bazı tanıklar ve aktivistler, festival sırasında kadınların dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldığını, dışarıda görülenlerin ise bilinçli şekilde hedef alındığını ileri sürdü. Bu durum, şiddetin geleneksel etkinlik kisvesi altında organize edilmiş olabileceği yönünde endişelere yol açtı.

Hak örgütleri, tecavüz olup olmadığı netleşmemiş olsa bile zorla soyundurma, fiziksel temas ve kamuya açık aşağılamanın Nijerya yasalarına göre ciddi cinsiyete dayalı şiddet suçları kapsamında değerlendirildiğini vurguladı.

🟡 #EnVideo | Grabaciones difundidas en redes sociales denunciaron ataques sistemáticos contra mujeres durante el festival Alue-Do en Ozoro, Nigeria.



Los videos del 19 de marzo muestran a grupos de hombres acosando y despojando de su ropa a mujeres ante la presencia de otros… pic.twitter.com/JAieFPM5sc — Globovisión (@globovision) May 2, 2026

GELENEK TARTIŞMASI

Ozoro Kralı, festivalin cinsel saldırıyı teşvik ettiği iddialarını reddederek, etkinliğin bir doğurganlık ritüeli olduğunu ve bazı gençler tarafından yanlış yorumlanarak istismar edildiğini iddia etti.

Geleneksel liderler de tecavüz yaşanmadığını savunurken, iki kadının tacize uğradığını kabul etti ve bu tür eylemlerin kültürel değil, doğrudan suç olduğunu vurguladı.

Delta eyaleti yönetimi de hiçbir resmi festivalin cinsel saldırıya izin vermediğini belirterek, yaşananların suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.