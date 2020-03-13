Takım uydularına yerli anten sistemleri geliştiriliyor

13 Mart 2020 Cuma, 11:14

Cem Odaman, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2020'de global bir şirket olarak hizmet veren Profen'in de stant açtığını söyledi.

Şirketlerinin büyüyen Ar-Ge merkezi ile uydu haberleşme, telekomünikasyon-veri merkezi, savunma teknolojileri, kablo TV-zayıf akım sistemleri, EPC ve enerji sektörlerine ürün ve hizmet verdiğini belirten Odaman, RF, mekanik, mekatronik, yazılım, gömülü sistemler ve vakum elektroniği alanlarında uzmanlaşmış ekipleriyle stratejik hedeflerine uygun ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verecek yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Fuarda, milli yer istasyonu geliştirme projelerini sergiledikleri anlatan Odaman, bu kapsamda tasarımı yapılarak üretilen 7,3 metre çapındaki X-Y Pedestal Anten Sistemi'nin milli uydular kadar son zamanlarda SpaceX, Amazon gibi dev firmaların yatırımını yaptığı küresel takım uyduları için de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Odaman, TÜBİTAK Uzay'ın yönetiminde geliştirilen projede, ana yüklenici olarak tasarım, üretim ve entegrasyon faaliyetlerinin şirketleri tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Ar-Ge ekiplerimizce tasarlanan yerli anten sistemi, X ve S bantlarda çift bant çalışabilen, cassegrain yapıda, monopulse takip özelliğine sahiptir. Projenin başarısı ülkemizin Ar-Ge kabiliyetlerine ve uydu sektöründeki küresel itibarına güç katmaktadır" dedi.

"YERYÜZÜNÜN HER NOKTASINA VERİ BAĞLANTISI"



Uydu endüstrisinde önemli değişimler yaşandığına dikkati çeken Odaman, yer-senkron uyduların yanında, alçak irtifa uydu yörüngelerin öneminin de hızla arttığını anlatarak, "SpaceX, Amazon, Oneweb gibi küresel firmaların isimlerinin, uydu hizmetleri alanında yatırımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Bunların ortak özellikleri ise çok sayıda küçük uyduyla dünyayı bir battaniye gibi kuşatarak, yeryüzünün her noktasına veri bağlantısı ve internet erişimi hizmetini sunmaktır" diye konuştu.

Son teslimatla SpaceX'in yörüngedeki uydu sayısının 180'i bulduğunu dile getiren Odaman, "SpaceX yörüngede en büyük uydu filosuna sahip operatör. Bu şirketlerin uzayda takım uydu filosunun yanı sıra yerde bu uyduları takip etme kabiliyetine sahip yüzlerce uydu yer istasyonu işletmeleri gerekiyor.

Odaman, bu şirketlerin uzayda takım uydu filosunun yanı sıra yerde bu uyduları takip etme kabiliyetine sahip yüzlerce uydu yer istasyonu işletmeleri gerektiğini belirterek, "Bu uydu yer istasyonlarında şirketin geliştirdiği 2 metreden 7 metreye kadar değişik çaplardaki yerli ve milli anten sistemleri kullanılabilecektir" dedi.