Takviye şart!

11 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

Takım 6 haftadır maç kazanamıyor. Lige havlu atan Sarı-Lacivertliler bütün ağırlığını Türkiye Kupası’na vermeli. Kupayı alma ihtimalleri de yüksek. Trabzon’daki yarıfinal ilk maçında yenilmesine rağmen 2-1’lik skor rövanş için umut. Yine de zor maç olacak. F.Bahçe bu hafta deplasmanda Konyaspor’la oynayacak. Bu mücadeleye nasıl bir 11’le çıkılacak merak ediyorum. Falette, Sadık, Kruse sakat, Altay, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay cezalı. Rodrigues ve Emre de sakatlıktan yeni döndü. Ancak her ikisinin de ciddi maç eksiği bulunuyor. U19 takımından takviye yapılacak gibi görünüyor. Hatta şart. Başka türlü maç kadrosu tamamlanamaz.

SABRIN SONU MEHMET EKİCİ

F.Bahçe’de Mehmet Ekici, ilk 11’in önemli bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gurbetçi futbolcu için sezon tam anlamıyla kâbus gibi başlamış, şampiyonluk hedefiyle yola çıkan kadronun önemli bir parçası olmayı beklerken, TFF’ye bildirilen kadronun dışında bırakılmıştı. Mehmet yılmadı, küsmedi hep çalıştı hatta son 1.5 ay kendine özel bir antrenör tuttu. Ve sonunda ikinci yarıyla birlikte formayı yeniden kaptı. Mehmet Ekici, Antalya ve Denizli maçlarında sahaya ilk 11’de çıktı. Öte yandan Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Augsburg’da teknik direktör Martin Schmidt’in görevine son verildi. Schmidt’in adı F.Bahçe ile anılıyordu.