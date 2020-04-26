Tam Bob Dylan zamanı!
Ünlü Amerikalı şarkı sözü yazarı ve şair Bob Dylan’ın, kendi adını taşıyan ilk albümünden başlayarak otuz bir albümdeki şarkıları Sözler (1961 - 2012) adlı kitabında bir arada.
“Büyük
Amerikan şarkı geleneğine yeni, şiirsel bir ifade tarzıyla katkıda bulunması”
gerekçesiyle, 2016’da, hayli tartışmalı bir biçimde Nobel Edebiyat Ödülü’ne
değer görülen ünlü Amerikalı şarkı sözü yazarı ve şair Bob Dylan’ın, kendi adını
taşıyan ilk albümünden başlayarak otuz bir albümdeki şarkıları Sözler (1961 -
2012) adlı kitabında bir arada.
Kara
Plak Yayınları tarafından yayımlanan kitabı Armağan Ekici yayıma hazırladı.
On üç çevirmenin (Armağan Ekici, Burcu Uğuz, Deniz Koç, Emrah Özesen, Esin İleri, Kutlukhan Kutlu, Lora Sarı, Mahir Ünsal Eriş, Seçkin Erdi, Selahattin Özpalabıyıklar, Sevin Okyay, Süreyyya Evren, Yaz Özpalabıyıklar) elinden çıkan çevirilerle ve Nazım Dikbaş’ın her bir albüm için özel yaptığı “kapak” çizimleriyle yayımlanan 705 sayfalık kitapta Dylan’ın söz konusu albümlere girmemiş şarkıları da yer alıyor.
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