Taraftar maç izlemeyi özledi

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Passolig’den alınan bilgiye göre; 24-28 Nisan’da 15 bin kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcıların yüzde 89’u spor etkinliklerine katılmayı çok özlediğini belirtti. Sporseverlere “Tribünde-salonda yer almayı özlediğin favori spor etkinliğin hangisi?” sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 94’ü futbol, yüzde 4’ü basketbol, yüzde 1’i voleybol ve yüzde 1’i diğer spor etkinliklerini işaretledi. “Şu an desteklediğin futbol takımının bir maçı olsa gider miydin?” sorusu yöneltilen sporseverlerden yüzde 32’si “Şu an karşılaşmalar oynansa koşa koşa giderim” dedi. Katılımcıların yüzde 22’si “3 ay sonra kendimi daha güvende hissedip karşılaşmalara giderim” yanıtını verirken, yüzde 7’si “6 ay sonra kendimi daha güvende hissedip karşılaşmalara giderim” dedi.

“Tedavi bulunana kadar karşılaşmalara gitmem” diyen kişiler yüzde 32’lik kesimi oluşturdu. Katılımcılara, “Spor karşılaşmaları seyircili mi oynanmalı, seyircisiz mi?” sorusuna yüzde 47’lik kesim “Seyircili” derken, yüzde 31’lik grup, “Kapasite kısıtlanarak seyircili” şıkkını işaretledi. Geri kalan yüzde 22’lik kesim ise maçların seyircisiz olarak oynanması gerektiğini belirtti. En çok futbol maçlarını özlediğini belirten katılımcıların yüzde 92’sini erkekler, yüzde 8’ini kadınlar oluşturdu.

