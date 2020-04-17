Tarihçi - gazeteci Orhan Koloğlu yaşamını yitirdi

17 Nisan 2020 Cuma, 14:47

Tarih Araştırmacısı, akademisyen, gazeteci, yazar Orhan Koloğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi, Orhan Koloğlu’nun yeğeni olan müzisyen ve gazeteci Sina Koloğlu, Twitter hesabından paylaştı.

Sina Koloğlu’nun mesajı şöyle:

“Amcam Orhan Koloğlu’nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı… Son dakikaya kadar çalıştı. 90’a girerken 90’ıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan.”