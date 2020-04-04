Tarihi eser ve sit önemsenmemiş
Kanal İstanbul projesiyle ilgili tartışmalı ÇED raporunda tarihi eser ve sit alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı koruma kurullarının uyarı yazılarının sümen altı edildiği ortaya çıktı.
İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun tarihi eser ve sit alanını içeren itirazlarının ÇED raporunda yer almadığı, bu kapsamda raporda değişiklik yapılmasının talep edildiği belirlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “ÇED raporunda projeyle ilgili olumsuz görüş içeren kurum yazışmalarının saklanması, ‘ÇED Olumlu’ kararını hukuken sakatlamaktadır” dedi.
İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin yazıda, Arnavutköy, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Eyüpsultan ilçelerinde kalan Kanal İstanbul projesi ÇED raporuna esas olmak üzere daha önce alınan kararların projeyi yürüten idareler tarafından yerine getirilmesi ve ÇED raporuna eklenmesinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Yazıda, kurulun aldığı kararlar kapsamında verilen hükümlerin tümünün yerine getirilmesi, sit alanlarıyla ilgili eksikliklerin giderilmesi gerektiği kayıt altına alındı. Yazıda, ayrıca İstanbul 1 Numaralı Koruma Bölge Kurulu’nun yazısında tescilli kültür varlıkları ve koruma alanlarının ÇED raporuna işlenmesi gerektiği ve tüm alanlarda yapılacak her türlü fiziki ve inşaat uygulaması öncesinde kurulun görüşünün alınması gerektiği vurgulandı.
‘ÇED DE SAKLANMIŞ’
CHP’li Karaca, nihai ÇED raporu incelendiğinde İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Kanal İstanbul’la ilgili görüşlerine uygun eksikliklerin tamamlanmadığı ve yanlışların giderilmediğini ifade etti. Karaca, “ÇED sürecinde bu hususların değerlendirilmemesi, dahası ÇED raporunda projeyle ilgili olumsuz görüş içeren kurum yazışmalarının saklanması, ÇED olumlu kararını hukuken sakatlamaktadır. Bu kapsamda kararın derhal iptal edilmesi gerekmektedir” dedi.
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