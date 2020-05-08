Tarım Bakanlığı’nda personele mesai ayrımcılığı

08 Mayıs 2020 Cuma, 11:23

Orman Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra birimlerinde, mayıs ayında başlayıp kasım ayı sonuna kadar devam eden, yangın nöbeti tutan ve yangına müdahale eden personel için ödenen fazla çalışma ücretine (yangın mesaisi) ilişkin yönerge 1 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönergeye göre; genel müdür, daire başkanları, bölge müdürleri, işletme müdürleri ve yardımcıları için saat başı 10 TL’den 90 saat belirlendi. Orman yangınları ve kaçakçılıkla fiili mücadeleyi, üretim ve ormancılık faaliyetlerini fiili olarak yürüten işletme şefleri, sorumlu müdürlükteki teknik personel ve şoförlerinki ise 55-70 saat arasında tutuldu.

‘GENEL MÜDÜRDEN KENDİNE MESAİ KIYAĞI’

Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, yangın mesaisi uygulamasının 2008 yılında başlatıldığını belirterek, “İlk yıllar tüm personele 7 ay süre ile aylık 50 saat üzerinden ücretlendirme yapılırken giderek personelin ayrıştırıldığına tanık olduk. Son yayınlanan yönerge ise tam bir haksızlık belgesi” dedi. Fiili mücadeleyi yürüten personelin mesai saatinin giderek düşürüldüğüne dikkat çeken Durmuş, şunları kaydetti:

“Sayın Genel Müdür araziye çıkarken şoförle gitmiyor mu? Şoför arkadaşlar araziye ilk çıkan ve evine en son dönen emekçilerdir. Amirine 90 saat, muhafaza memuruna 85 saat, şoföre 70 saat fazla mesai hangi kritere göre belirlendi? Sayın Genel Müdür, Bekir Karacabey’in, Orman Genel Müdürlüğü ve TİGEM Yönetim Kurulu üyeliğinden almış olduğunuz çifte maaş yetmiyor mu ki kendinize 90 saatlik mesai ücreti kıyağı çektiniz?”

‘60 YAŞ VE ÜZERİ SAHADA ÇALIŞTIRILIYOR’

Durmuş, ayrıca koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek bazı kronik rahatsızlıkları ve 60 yaş üstü orman muhafaza memurlarının sahada çalıştırıldığını iddia ederek, “Sahada çalıştırılıyorlar ama amire sıkıntı olmasın diye resmi evrakta çalıştı olarak göstermiyorlar. Bu emekçilerin hem çalıştırılıp, hem de yangın nöbeti yazılmaması büyük haksızlık ve asla kabul edilemez” dedi. Durmuş, mesai uygulamasındaki dengesizliği de yargıya taşıyacaklarını belirtti.