Tarım işçisi çocuklar koronavirüsten nasıl korunacak?

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Büyük çoğunluğu kayıtdışı olan, sosyal güvenceden mahrum yaşayan bu işçilerin zor koşullarına şimdi de koronavirüs salgını eklendi. Tarım işçisi çocukları ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekmek isteyen Hayata Destek Derneği’nce yapılan açıklamada, “Binlerce işçi aileleriyle birlikte yeterli önlemleri alamadan yola çıktı.

Çocukları okula devam eden ve göçe haziran ayında çıkmayı planlayan mevsimlik tarım işçisi ailelerin, okulların uzaktan eğitime geçmesiyle nisan ayında yola çıkanlara katıldığı görülüyor. Bu değişiklik çocukların mevsimlik tarım alanlarındaki elverişsiz şartlarda daha uzun süre kalmaları anlamına geliyor” dendi.