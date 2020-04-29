Tarım işçisi çocuklar koronavirüsten nasıl korunacak?
Türkiye’de yaklaşık 1 milyon mevsimlik tarım işçisi, genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden nisan ayında yola çıkıyor ve 4-8 ay boyunca devam eden yolculukları boyunca 50 ilde tarım alanında çalışıyor.
Büyük çoğunluğu kayıtdışı olan, sosyal güvenceden mahrum yaşayan bu işçilerin zor koşullarına şimdi de koronavirüs salgını eklendi. Tarım işçisi çocukları ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekmek isteyen Hayata Destek Derneği’nce yapılan açıklamada, “Binlerce işçi aileleriyle birlikte yeterli önlemleri alamadan yola çıktı.
Çocukları okula devam eden ve göçe haziran ayında çıkmayı planlayan mevsimlik tarım işçisi ailelerin, okulların uzaktan eğitime geçmesiyle nisan ayında yola çıkanlara katıldığı görülüyor. Bu değişiklik çocukların mevsimlik tarım alanlarındaki elverişsiz şartlarda daha uzun süre kalmaları anlamına geliyor” dendi.
- Aileler ve çocuklar, salgına karşı önlemler hakkında bilgilendirilmeli.
- Mevsimlik tarım için seyahat edecek ailelere seyahat izinlerinin sağlanması, hijyen malzemelerinin dağıtılması ve ulaşımın seyahat kurallarına uygun şekilde düzenlenmesi.
- Seyahat edecek ailelerin sağlık taramalarının yapılması.
- Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin mümkünse mevsimlik tarıma gitmemesi ve kaldıkları yerde yetişkin aile üyeleri, yerel ve merkezi yönetim organları ile sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmesi.
- Mevsimlik tarım çadır alanlarının minimum güvenlik ve hijyen koşullarına uygun olarak kurulması (çadır mesafesi, temizlik, banyo/tuvalet, içmesuyu vb).
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