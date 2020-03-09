Tarım Kredi, AKP çiftliği gibi oldu

09 Mart 2020 Pazartesi, 09:54

Çiftçiyi desteklemek amacıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği de siyasi atamalardan nasibini aldı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun yaptığı bir araştırmaya göre birliğin bünyesinde bulunan 15 farklı şirketin yönetim kurullarında AKP’li veya partiye yakın isimler yer alıyor.

Bazı isimler şöyle:

Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tunçak

TAREKS Tarım Genel Müdürü Burhanettin Topsakal

TAREKS Hayvancılık Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Özbek

TAREKS Hayvancılık Genel Müdürü Adem Tatlı

Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay n TARKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aksoy

Maaşları merak konusu

Vehbi Bakırlıoğlu, konuyu TBMM gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. “Adeta bir arpalık haline gelen Tarım Kredi Kooperatifleri artık çiftçi kuruluşu olmaktan çıkmıştır. Çiftçi kendisine ait görmediği bu kurumdan uzaklaşmakta mecbur kalmadıkça kredi çekmemekte, sigorta yaptırmamakta ve ürünlerini almamaktadır” diyen Bakırlıoğlu, önergesinde şu soruyu yöneltti: “Şirketlerin yönetim kurulu başkanlarına, üyelerine genel müdür ve yardımcılarına ödenen maaş ve huzur hakları aylık ne kadardır?”