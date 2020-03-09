Tarım Kredi, AKP çiftliği gibi oldu
Kooperatif Merkez Birliği’nde 15 şirketin yönetiminde partililer yer alıyor.1 milyon üyeli birlikteki siyasi atamalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde soru önergesine konu oldu.
Çiftçiyi desteklemek amacıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği de siyasi atamalardan nasibini aldı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun yaptığı bir araştırmaya göre birliğin bünyesinde bulunan 15 farklı şirketin yönetim kurullarında AKP’li veya partiye yakın isimler yer alıyor.
Bazı isimler şöyle:
Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tunçak
TAREKS Tarım Genel Müdürü Burhanettin Topsakal
TAREKS Hayvancılık Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Özbek
TAREKS Hayvancılık Genel Müdürü Adem Tatlı
Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay n TARKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aksoy
Maaşları merak konusu
Vehbi Bakırlıoğlu, konuyu TBMM gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. “Adeta bir arpalık haline gelen Tarım Kredi Kooperatifleri artık çiftçi kuruluşu olmaktan çıkmıştır. Çiftçi kendisine ait görmediği bu kurumdan uzaklaşmakta mecbur kalmadıkça kredi çekmemekte, sigorta yaptırmamakta ve ürünlerini almamaktadır” diyen Bakırlıoğlu, önergesinde şu soruyu yöneltti: “Şirketlerin yönetim kurulu başkanlarına, üyelerine genel müdür ve yardımcılarına ödenen maaş ve huzur hakları aylık ne kadardır?”
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