Tarlalar değerlenecek

03 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Yaşam ve üretimin her alanını etkileyen koronavirüsün, gayrimenkul sektörünü de dikkat çekici şekilde değiştirmesi bekleniyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Özel Projeler Departmanı Yöneticisi Berk Ünsal’a göre, salgının etkilerinin zayıflamasının ardından endüstriyel yapılar ve kiralık depo, tarım ve hayvancılık, sağlık gibi sektörler ihtiyaç nedeniyle hızlı bir toparlanma eğilimi göstererek yatırımcılar için fırsat sunacak.

Kısa süreli kiralamanın yaygınlaşması beklentisine de dikkat çeken Ünsal, “Uluslararası ticaretin azalmasıyla bazı ürünlerin ülke içinde üretilmeye başlanmasının talebi artıracağı öngörülüyor. Soğuk hava deposu yatırımlarında artış bekleniyor. Ancak market ve ilgili diğer firmaların bu yatırımları maliyetlerini artıracak” dedi.

BÜYÜK MAĞAZACILIK

Tarıma özel vurgu yapan Ünsal, şöyle devam etti: “Tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğu bu dönemde daha net bir şekilde hissediliyor. İthalat-ihracatın azalması ve temel ihtiyaç olan gıda maddelerine erişimin öneminin artması, tarımcılık faaliyetlerini ve dolayısıyla arazi değerlerini de olumlu yönde etkiliyor.”

Ayrıca ticari gayrimenkul satışlarında “yüksek iskonto” öngören Ünsal, konaklama yatırımlarının ise 2021’de başlayacağını belirtti. Cushman&Wakefield’in, ilk 3 ayla ilgili hazırladığı rapor göre de online perakendeciliğin beraberinde e-ticaret ve büyük mağaza perakendeciliği güçlenecek. Süpermarketlerin depo kiralama ihtiyaçları ise hızlanacak. Lojistik yatırımlarında da canlanma bekleniyor.