Tartışmaların odağındaki Ali Erbaş'tan ilk açıklama

29 Nisan 2020 Çarşamba, 16:24

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kişisel Twitter hesabından kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Erbaş mesajında, “Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun’ emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğü” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Hacıbayram Camii’nde okuduğu Cuma hutbesinde , “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti” ifadesini kullanmıştı.

Erbaş’ın LGBTİQ+ bireylere ilişkin sözlerine tepki gösteren Ankara Barosu yaptığı açıklamada, “Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Anılan şahsı ve ona hak veren zihniyeti büyük bir şaşkınlık ve ibretle kınadığımızı tüm kamuoyuna saygıyla arz ederiz” ifadelerine yer vermişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Ankara Barosu ve yetkili organları hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek veya aşağılayarak toplumda nefret ve ayırımcılığa yol açarak kamu çalışanına görevinden dolayı alenen hakaret suçundan soruşturma ve kovuşturma başlatılması talep edildi.

Öte yandan Ankara ve Diyarbakır Baroları hakkında soruşturma başlatıldı.