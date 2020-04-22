Tartıştığı kadını silahla yaralayan erkek, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

22 Nisan 2020 Çarşamba, 18:47

Maltepe Gülsuyu’nda yaşayan Güleren Ocak (42), eşinin yeğeni Aykut Ocak tarafından sırtından vuruldu. Polisin takibi sonucu yakalanan Aykut Ocak, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kayınvalidesini vuran kişinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Gökçen Ocak, “Bu mu adalet? Can güvenliğimiz yok. Bu insan serbest bırakılırken yarın başka bir olaya karışmayacağının garantisi var mı. Bu ülkede adalet varsa biz de bu adaletten yararlanmak istiyoruz” dedi.

Güleren Ocak ile eşinin yeğeni Aykut Ocak arasında yaklaşık 1 ay önce tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Aykut Ocak, silahla Güleren Ocak’ı sırtından vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Güleren Ocak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin başlattığı çalışmanın ardından yakalanan Aykut Ocak ise çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren Güleren Ocak’ın gelini Gökçen Ocak, “ Kayınvalidem çok ağır bir tedavi süreci yaşadı. Aykut Ocak’ın serbest bırakıldığını öğrendiğinden bu yana hiç konuşmuyor. Can güvenliğimiz yok. Üstelik psikolojimiz de bozuldu” dedi. Aykut Ocak’ın ailesi ile aynı apartmanda yaşadıklarını anlatan Gökçen Ocak, “Evsel sorunlardan ötürü kendileriyle daha önce de tartıştık. Bizi zamanla takıntı haline getirdiler. Hastaneden döndükten sonra Aykut Ocak’ın annesi, benim mutfak camıma taş atarak tehdit etti. Sürekli bize zarar vermeye çalışıyorlar. Biz bu aileyle nasıl yaşayacağız? Şimdi hepimiz evimizi terk etmek zorunda kaldık” diye konuştu.

“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Sadece adaletin uygulanmasını istediklerini dile getiren Gökçen Ocak,“ Biz devletten kadına değer verilmesini istiyoruz. Suçlu biri varsa cezasını çeksin. Bu insanlar ortada dolaştığı sürece kadınlar yaşayamayacak. Devlet bunu unuttu mu? Can güvenliğimiz yok. Bu insan bugün serbest bırakıldı yarın başkasının canına kastedecek. Bu ülkede adalet varsa ben bu adaletten yararlanmak istiyorum. Adalet mağdurlara karşı işlesin. Biz bu şahsın tekrar yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.