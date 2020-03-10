Tayfunlar Fukuşima’da radyasyon seviyesini artırdı

10 Mart 2020 Salı, 12:07

2019'un Ekim ve Kasım aylarında üç hafta süren araştırmada, Fukushima Eyaleti'nde yoğun radyasyon seviyeleri gözlemlendi. Araştırmanın gerçekleştirildiği bazı bölgelerde radyasyon seviyesinin önceki yıllara göre daha yüksek olduğu gözlemlendi. Bununla birlikte bazı bölgelerde tekrar kirlenme olduğu, bazı bölgelerde ise radyasyon seviyesinin azaldığı görüldü.

Araştırma, Fukuşima’daki girişe kapalı alan ile kentte yaşamın devam ettiği bölgelerde radyasyon seviyesinin yüksek olduğu bilinen noktalarda gerçekleştirildi. No 19 ve 21 olarak adlandırılan iki tayfun Fukuşima bölgesi de dahil olmak üzere Japonya’ya çok miktarda yağmur yağmasına neden oldu. Bilim insanları şiddetli yağışların nehir yoluyla, dağlık ormanlardaki radyasyonu yaydığını belirtiyorlar.

Greenpeace Japonya Enerji Kampanyacısı Kazue Suzuki, Fukuşima bölgesindeki dağlık alanın radyasyon kaynağı olmaya devam edeceğini belirterek, “Araştırmamız, ‘Fukuşima’da normale döndük’ mitinin gerçek olmadığını ortaya koyuyor” dedi.

Greenpeace araştırmasına yardımcı olan Fukuşima’ya bağlı Namie’de yaşayan Mizue Kanno ise dünyanın Fukuşima’daki durumdan haberdar olmasını istediğini dile getirerek şunları söyledi:

“Radyasyon şiddetli yağmurlarla dağlardan temizlenmiş bölgelere iniyor. Evimin etrafındaki radyasyon bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Bir kez nükleer kaza gerçekleşti mi sonuçları bu yaşadıklarımız oluyor. Yakın zamanda her şey normal denerek olimpiyatlar yapılacak, ancak bu doğru değil.”

RAPORDAN ÖNE ÇIKAN BULGULAR ŞÖYLE:

Yeniden yaşama açılan Namie'da eski bir okul ve anaokuluna yakın bir bölgede, yıllık doz oranları, toplum için önerilen uluslararası maksimum maruziyetin 10 ila 33 katı çıktı.

Namie'de Takase nehri boyunca, hükümetin yaşamak için güvenli olduğunu iddia ettiği yerdeki radyasyon ölçümleri halen Fukuşima felaketinden önceki radyasyon seviyesinin 20 katı.

Fukushima kent merkezinde yapılan dört saatlik ölçümde 2011 nükleer felaketinden önceki radyasyon seviyesinden 137 kat daha yüksek radyasyon seviyesine sahip bölgeler olduğu saptandı.

Yeniden yaşama açılan Okuma bölgesindeki yeni belediye binasının yakınında ve planlanan Olimpiyat meşalesi rotasının birkaç yüz metre ilerisindeki radyasyon sıcak noktalarında radyasyon seviyesi 1 metrede saatte 1,5 mikrosievert ve 10 santimetrede saatte 2,5 mikrosievert çıktı. (Bu Fukuşima felaketinden önceki seviyenin 62 katı)

Önceki tayfunlardan elde edilen kanıtlar, Ekim 2019'dan itibaren kirlenmede önemli bir artış olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor. Greenpeace, önemli hava olaylarının etkisini daha iyi anlayabilmek adına araştırmalarına devam edecek.