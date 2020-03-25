Tecavüzcünün dostu olmayın

25 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

CHP, ‘KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ’ AKP HEYETİNE ANLATTI

CHP; infaz düzenlemesinde uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar ve kadına şiddet suçlarının kapsam dışı olması konusundaki hassasiyetini AKP heyetine iletti. CHP kaynakları infaz düzenlemesine bu kapsamda olumlu katkı vermek istediklerini bildirirken, iki parti arasında mutabakat sağlanması amacıyla görüşmelerin devam edeceği belirtildi. İnfaz düzenlemesiyle ilgili olarak AKP heyeti dün CHP heyetiyle görüştü. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, milletvekilleri Bülent Tezcan, Zeynel Emre, Alpay Antmen ve Murat Emir de yer aldı. AKP heyetinde ise AKP Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Cahit Özkon ile AKP milletvekilleri Ali Özkaya ve Yılmaz Tunç bulundu. Görüşmeye katılan AKP ve CHP temsilcilerinin aralarında birer koltuk boşluk bırakarak oturduğu gözlendi. Edinilen bilgiye göre AKP ile CHP arasındaki görüşme bilgi notu üzerinden gerçekleşti. Görüşme kapsamında ortak bir mutabakat arayışının amaçlandığı belirtilirken, görüşmelerin devam etmesi kararlaştırıldı. İki parti arasında yapılan ilk görüşmede düzenlemeyle ilgili henüz kesinleşen bir karar olmadığı belirtilirken; CHP heyetinin hassasiyetlerini anlattığı öğrenildi. CHP’liler cinsel suçların tamamı; kadına karşı şiddet suçları ve uyuşturucu suçlarının infaz düzenlemesinin kapsamı dışında olması gerektiğini dile getirdi. CHP heyeti ayrıca düzenlemenin tamamen hükümlülere yönelik olduğunu, tutuklulukla ilgili de düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. CHP’liler; tutuklu gazetecilerle ilgili iddianamelerin ivedilikle hazırlanması gerektiğini dile getirdi. Örgütlü suçlar ve terörle mücadele yasasının yanlış yorumlanması nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşandığına dikkat çeken CHP heyeti; Osman Kavala’nın durumunu örnek gösterdi.

CHP’Lİ ENGİN ÖZKOÇ: HAKSIZLIKLAR GİDERİLMELİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM’de düzenlediği basın toplantısında infaz düzenlemesi konusunda AKP heyetiyle yapılan görüşme hakkında bilgi verdi. CHP’li Özkoç, uyuşturucu, cinsel suçlar ve kadına şiddet konularında hassasiyetlerini AKP’ye ilettiklerini ifade etti. Terörle mücadele yasasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle yaşanan haksızlıkların giderilmesi için bir adım atılması gerektiğini dile getiren Özkoç, “Düşünceleri nedeniyle tutuklu olan gazeteciler, akademisyenler ve iktidar muhaliflerine yönelik de düzenleme olması gerektiğini bildirdik” diye konuştu. Özkoç, CHP’nin önerilerini içeren çalışmaları AKP’ye ileteceklerini ve hafta içinde tekrar bir görüşme daha gerçekleştirileceğini ifade etti.

‘CUMHUR’ UZLAŞTI

Türkiye’deki koronavirüs vakalarındaki artışın ardından AKP’nin yeniden raftan indirdiği ceza infaz yasası ile ilgili çalışmalar kapsamında, Cumhur İttifakı’nın iki bileşeni, önceki akşam yeniden bir araya geldi. Görüşmede MHP kanadı, “AKP’nin çalışmasına tam destek vereceği, cezaevlerindeki yoğunluk ve artan koronavirüs vakalarının aksi takdirde milli güvenlik sorununa dönüşeceğini” belirtirken “örgütlü olmayan terör suçlarına karşı da çalışmada dikkatli davranılması gerektiği” uyarısında bulunduğu kaydedildi. MHP’li heyetin AKP heyetine “MHP’nin kırmızı çizgisi terör suçlarıdır. Düzenlemede bırakılacak en ufak bir açık, terör örgüt mensuplarına yarayabilir. Bu nokta üzerinde hassasiyetle yaklaşılmak zorunda. Terör suçlarına, hangi kapsamda olursa olsun, infaz indirimi olmaz” dediği de kaydedildi. AKP kanadının da “MHP’nin uyarıları doğrultusunda teklifi TBMM’ye sunmadan önce bir kez daha elden geçireceği” kaydediliyor. MHP’nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, teklife ilişkin şunları kaydetti: “Bu kanun teklifi ay sonuna kalmaz, yasalaşır. 75 bin kişi tahliye olur. Ardından bir infaz ertelemesi getirilirse bu sorun büyük oranda çözülür.” AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da infaz düzenlemesine ilişkin, “Siyasi partilerle görüşmeleri tamamladıktan sonra teklifi en kısa sürede vereceğiz. Bu hafta Meclis’e sunmayı, önümüzdeki hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

CİNSEL SUÇ, TERÖR VE UYUŞTURUCU SUÇLARI

AKP, infaz düzenlemesiyle ilgili MHP ile görüşmelerin ardından dün muhalefetin kapısını çaldı. Bu kapsamda, AKP heyeti, İYİ Parti grup başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Lütfü Türkkan ile partinin hukukçu milletvekilleri Feridun Bahşi ile Ayhan Erel ile görüştü. Edinilen bilgiye göre AKP heyeti görüşmeye, “teklifle değil, iki sayfadan oluşan bilgi notuyla” geldi. İYİ Parti kanadından bu duruma “Böylesine önemli bir konuda TBMM’den uzlaşı istiyorsunuz. Ancak bilgi notuyla karşımıza geliyorsunuz” tepkisinin gösterildiği ifade edildi. Görüşmede İYİ Parti kanadı “cinsel saldırı, taciz, tecavüz, çocuklara yönelik işlenen her türlü cinsel suçlar, terör ve uyuşturcu suçları”nın altını çizdi. İYİ Parti’nin düzenlemeyi enine boyuna inceleyeceği ve ondan sonra AKP’yle “yeniden temas kuracağı” da ifade edildi.