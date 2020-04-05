Tehlikeli seçenek

05 Nisan 2020 Pazar, 02:00

Radyoloji uzmanı Dr. Serkan İlkbahar, her şüpheli koronavirüs vakasına Bilgisayarlı Tomografi (BT) yapılmasınn doğru olmadığını belirterek “Bilgisayarlı tomografi bir tarama yöntemi değil. Tanı, mikrobiyolojik testler ile konur, ama maalesef gelinen süreçte - bu Çin’de de İtalya’da da böyle oldu - tarama testi olarak tomografi kullanılıyor. Herkese gereksiz BT tetkiki yapmak; ilerleyen dönemlerde kanser riskini artırabilir” uyarısında bulundu.

YÖNTEM DEĞİL

İlkbahar, “Radyoloji camiasının sıkıntısı şu: Bizler BT cihazlarında virüsü tespit etmiyoruz, yalnızca virüsün akciğerde oluşturduğu birtakım patolojileri tespit ediyoruz, yani BT tarama yöntemi değil. Tarama kitlerinin yerine geçecek bir şey değil” diye konuştu.

İlkbahar, tarama testlerinin yetersizliği nedeniyle şüpheli her vakanın BT’ye yönlendirildiğini anımsatarak şöyle devam etti:

“Tomografi ya da röntgen cihazları x ışını ve radyasyon içeren cihazlar. Radyasyon maruziyeti, uzun dönemde kanser açısından riskleri artırmaktadır. Maalesef BT tetkiki normal olan bazı hastalar, “Bende hiçbir problem yok” diyerek sosyal hayata karışabiliyorlar ve farkında olmadan bu virüsü yayıyorlar. Birçok radyoloji teknisyeni ve uzmanının bu virüsle enfekte olduğunu bizzat biliyorum.”

Dip dibeler...

Şüpheli vakaların BT’ye yönlendirilmesi nedeniyle; çekim sonrası o bölgenin yaklaşık 15-20 dakika dezenfekte edilmesi ve havalandırılması nedeniyle bekleme sürelerinin de arttığını anlatan İlkbahar, “Bu hastalarda bir BT çekimi 1 dakika kadar. Bu hastanın hazırlanması ve çekimin yapılması da ortalama 5-6 dakika.

Çekimin ardından cihazın dezenfeksiyonu, odanın havalandırması ile bu süreler yarım saatleri buluyor, böyle olunca bekleyen hastaların yoğunluğu artıyor. O yüzden tomografi önünde yığılmalar oluyor. Burada asıl önemli olan hastaların bekleme odalarındaki pozisyonlarını organize etmek gerek. Sosyal mesafe korunmalı. Hastalar saatlerce dip dibe bekliyor” dedi. l İSTANBUL