Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 'logo' soruşturması açıklaması: 'Kamu zararı vurgusu yok'

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın hakkında soruşturma izni verdi.

Kararın, belediyenin 7 ay önce gerçekleştirdiği logo revizyonu nedeni ile alındığı ortaya çıktı. AKP'li Balıkesir Büyükşehir Meclis Grubu soruşturma izninin belediye logosu değişimi üzerinden 'kamu zararı' iddiası ile verildiğini öne sürdü ancak soruşturma izninde kamu zararı vurgusunun olmadığı öğrenildi.

Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kararın dayanak noktası oldukça zorlamalı bir şekilde 'meclis üyelerinin mağduriyetine sebebiyet verme' olsa da bu karar yine AKP Balıkesir Büyükşehir Meclis Grubu tarafından logo üzerinden 'kamu zararı oluştu' diye kendilerine yakın yerel ve ulusla basına servis edildi" denildi.

"31 MART HAZIMSIZLIĞI BALIKESİR’DE DE DEVAM EDİYOR"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi.

"Birçok yerde olduğu gibi Balıkesir’de de belediyenin 74 yıl sonra CHP tarafından kazanılması yenilgiyi hazmedemeyen AKP’lileri çok mutsuz etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne 17,5 Milyar TL borç bırakanlar, belediyeyi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı yıpratmak için her gün kafa karıştırmak, yanıltıcı bilgi yaymak için her yolu deniyorlar. Balıkesir’de AKP’lilerin son hamlesi ise belediye logosu üzerinden “kamu zararı” iddiası oldu. Bu iddiaları önce basına sonra da siyasi baskılarla İçişleri Bakanlığı’na taşıyan çevreler bakanlığın zorlama bir kararla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında idari soruşturma izni vermesini sağladılar.

"LOGO KARARI MECLİSTE ALINDI"

13 Haziran 2024 tarihinde yapılan Balıkesir Büyükşehir Meclis Toplantısı’nda görüşülen logo değişikliği kararı mecliste oy birliği ile kabul edildi. AKP Grubu’nun 27 Haziran 2024 tarihinde bu karara itirazı mecliste oy çokluğuyla reddedildi. Meclis kararı da 8 Temmuz 2024 tarihinde Valilik tarafından onaylandı. AKP Balıkesir Büyükşehir Meclis Grubu, logo değişim sürecinin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, yapılan işlemi “görevi kötüye kullanma” ve “kamu zararı oluşturma” iddialarını önce basına sonra da yargıya taşıdı.

"SORUŞTURMA İZNİNDE KAMU ZARARI VURGUSU YOK"

Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın hakkında olarak idari soruşturma izni verdi. Bakanlığın kararında Ahmet Akın’ın belediyeyi zarara uğrattığı, kamu zararı oluştuğuna dair hiçbir tespit, bulgu ve isnat olmadığı gibi, kararın dayanak noktası oldukça zorlamalı bir şekilde “meclis üyelerinin mağduriyetine sebebiyet verme” olsa da bu karar yine AKP Balıkesir Büyükşehir Meclis Grubu tarafından logo üzerinden “kamu zararı oluştu” diye kendilerine yakın yerel ve ulusla basına servis edildi.

"480 MİLYON ASILSIZ KAMU ZARARI YALANI"

Bu gelişmeler üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kamuoyuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Soruşturma izni verilmesi kararı, kamu görevlilerinin yargılanması için yetkili makamlar tarafından verilen idari bir karardır. Ortada ne savcılık tarafından düzenlenmiş bir iddianame ne de bir mahkeme kararı mevcuttur. Ayrıca, soruşturma izni verilmesi kararı kesin değildir, konunun Danıştay aşaması vardır, Danıştay nezdinde gerekli itiraz yapacağız.” Logo için bazı basın yayın organlarında yer alan “Yaklaşık 480 milyon liralık harcama” iddiaları ise asılsız ve gerçeği yansıtmadığı gibi, böyle bir iddia İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izninde de yer almamaktadır. Çünkü “480 milyon liralık kamu zararı oluştu” yalanı tümüyle AKP Meclis Grubu’nun uydurduğu hayali bir rakamdan ibarettir. Logo değişikliği nedeniyle belediyemize herhangi bir kamu zararı oluşmamış, logo değişikliği için belediye bütçesinden bir harcama yapılmamıştır. Söz konusu logo çalışması, bir grup akademisyen ve grafik tasarımcısının tamamen gönüllü katkılarıyla ortaya çıktığı gibi, eski logonun yer aldığı stok halindeki basılı ürünler, tabela ve diğer tüm materyaller kesinlikle değiştirilmemiş ve stoklar tükenene kadar kullanılmıştır.

"KARARIN ÜZERİNDEN 7 AY GEÇTİ"

Balıkesir Belediye Meclisi’nde alınmış olan logo değişikliği kararı üzerinden 7 aya yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen logo değişikliği kararına karşı İdare Mahkemesi’ne gidilmemiş, Balıkesir Vali’sinin onayıyla karar da kesinleşmiştir.

Buna rağmen seçimlerdeki siyasi yenilgiyi kabul etmeyen hazımsız zihniyet birçok yerde olduğu gibi Balıkesir’de de kafa karıştırmaya, yanıltıcı bilgi yayamaya, çamur atmaya devam ediyor."