"Tekstilde çözüm inovasyon"

21 Nisan 2020 Salı, 14:36

Koronavirüs salgını sonrasında tekstil sektörü için çıkış formülünün ipuçları arayışlarını sürdüren Zorlu Tekstil, anti bakteriyel çarşaf ve nevresim gibi akıllı tekstil ürünleriyle uzun süredir sağlık sektörünü de desteklemeyi sürdürüyor.

Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını sürecinde Zorlu Tekstil’in tüm imkânlarını seferber ettiğini söyleyen Necat Altın "Yaşadığımız bu salgın süreci bize doğa ile uyumlu, sadece kendimiz için değil dünya için iyi olan bir ekonomik modele ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gösteriyor. Biz Zorlu Tekstil olarak bunu erken dönemde keşfederek döngüsel ekonomi tabanlı inovasyona dayalı yeni nesil tekstillere uzun yıllardır yatırım yapıyoruz. Yaşadığımız süreçte kıymetini çok daha anladığımız ve kendilerine minnettar olduğumuz sağlık çalışanlarımızın kullandığı kıyafetler bile, yeni nesil tekstilden geliyor" diye konuştu.

Korona Destek Komitesi kurduklarını belirten Altın, Türkiye genelinde pek çok sağlık kuruluşuna yastık, yorgan, nevresim ve güneşlik kumaş bağışında bulundukların ifade etti.

PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKLİ

Korononovirüs salgını sürecinde sosyal ve ekonomik olarak bilinen tüm yöntemlerin fazlasıyla zorlandığını ve sınandığını, bugün artık yeni bir paradigma değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Altın “Tüm dünya gibi ülkemiz de yaşanan bu salgın ile birlikte bir sınavdan geçiyor. Bu süreçte en öncelikli görevimiz; toplum sağlığını ve bizim için varını yoğunu ortaya koyan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımızı korumaktır. Fakat bununla birlikte ekonomide ve toplumsal hayatta artık bilinen yöntem ve modellerle yolumuza devam etmemiz pek mümkün görünmüyor. Gün artık yeni bir şey söylemenin de öteside yeni olanı, insan ve gezegen için gerekeni yapmanın günüdür. Bu salgın bize tüm sektörleri baştanbaşa değiştirecek yeni bir ekonomi çağının ayak seslerinin duyulduğunu hissettirdi. Ülke olarak buna göre kendimizi yenilemeliyiz. Biz bu süreçte tüm bilgi birikimimizi ülkemizin hizmetine sunmaya hazırız” dedi.