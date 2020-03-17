Temassız ödemede limit yükseltildi

17 Mart 2020 Salı, 17:38

Tüm dünyada yayılan salgın karşısında Türkiye'de alınan önlemlere ek olarak hızlı bir çözüm daha üretilerek temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yükseltiliyor.

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020 itibarıyla 250 TL'ye çıkartılıyor. Kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler 250 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise şifreli olarak yapılmaya başlanacak.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarından başlayarak 250 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Soner Canko, şubat ayı kartlı ödemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Banka kartları ve kredi kartlarıyla şubat ayında toplam 84,9 milyar liralık ödeme yapıldığını belirten Canko, bu tutarın 72 milyar lirasının kredi kartlarıyla ödendiğini, 12,9 milyar lirasında banka kartlarının kullanıldığını söyledi.

Şubat 2020'nin 29 gün olmasının da etkisiyle banka kartıyla yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranının yüzde 52 olduğuna işaret eden Canko, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oranın yüzde 25 olarak gerçekleştiğini kaydetti.



