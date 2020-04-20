TEPAV araştırdı: Hayat ne zaman normale dönecek?

20 Nisan 2020 Pazartesi, 16:13

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) zirve noktası ve normalleşme dönemine ilişkin tahminler içeren bir rapor hazırladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Türkmen Göksel ve Doç. Dr. Yetkin Çınar'ın hazırladığı ‘Covid-19 salgınında Türkiye'de zirve noktası ve normalleşme döneminde kademeli geçiş zamanı tahminleri' raporuna göre mevcut durumda koronavirüse karşı alınan tedbirlerin haziran başı gevşetilmesi haziran ortasında ise hayatın normalleşmesi bekleniyor.

İYİ SENARYO: MAYIS SONUNDA NORMALLEŞME BAŞLAYACAK

Katılaştırılmış senaryoya (iyimser) göre ise mayısın ikinci haftası tedbirler gevşetilecek, mayıs sonunda ise normalleşme başlayacak.

KÖTÜ SENARYO: AĞUSTOS BAŞINDA NORMALLEŞECEK

Gevşetilmiş senaryoya (kötümser) göre ise temmuz ortası tedbirlerin gevşetilmesi ağustos başında ise normalleşmenin başlaması bekleniyor.

Senaryolar salgının pik noktasında olası hasta sayısı ve yoğun bakım ihtiyacı rakamlarına göre değişiyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 35 bin 344 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 127 hasta vefat etti, bin 523 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısı 2017, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 922, toplam entübe hasta sayısı bin 31, toplam iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.