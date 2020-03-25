25 Mart 2020 Çarşamba, 21:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasında koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıklayan Erdoğan, 797 kişinin tamamen iyileşip taburcu olduğunu söyledi. AKP'li Cumhurbaşkanı ayrıca bin 872 yurttaşın tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri gelişmeleri takip eden, tedbirleri alan ender ülkelerden biridir diyen Erdoğan, "Kovid-19'la ilgili fiili tedbirler 20 Şubat'tan itibaren alınmaya başlamıştır. Wuhan kentinden getirilen vatandaşlarımız karantina alınmış, hamdolsun 14 gün sonra evlerine sağlıklı olarak gitmiştir. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın tamamı ülkemize girişte sağlık kontrolünden geçirilmiş, durumu şüpheli görünenler karantinaya alınmıştır. Ülkemizde ilk Kovid-19 hastası vatandaşımız 10 Mart'ta tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

"Bunun dışında okulların tatil edilmesi, etkinliklerin ertelenmesi gibi çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. İlk tespitten bir hafta sonra hasta sayımız 47'ye ulaştı. İlk can kaybımızı verdik. 100 milyar liralık ekonomik destek programını milletimizle paylaştık. Meclisimiz gereken düzenlemeleri yaptı. İşsizlik fonunu güçlendirerek, çalışanlarımızı kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduğunu gösterdik. En düşük emekli maaşını bin 500 TL'ye çıkardık."

“Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken, 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Kovid-19 teşhisi konan bin 872 kişinin tedavisine devam ediliyor.”