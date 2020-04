Tesisler terk edilmiş kasaba gibi

26 Nisan 2020 Pazar, 11:03

Hagi, Alex, Guti gibi dünya yıldızlarına ev sahipliği yapan tesislerde hayat durdu. Futbolun haziran ayında başlamasının planlandığı bu günlerde, tesisler de gerçek ev sahiplerini bekliyor.

Dünya yıldızlarına ev sahipliği yapan, şampiyonluk kutlamalarında taraftarların akınına uğrayan tesislerde hayat durmuş durumda. Daha önce Hagi, Alex, Guti, Sneijder, Drogba, Roberto Carlos, Anelka, Mario Gomez, Quaresma gibi birçok dünya yıldızına ev sahipliği yapan, Arda Turan, Ozan Kabak gibi önemli yıldızlar yetiştiren tesisler, kuşlara ev sahipliği yapıyor. Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle futbolda hayat dururken, futbolcular da evlerinden çıkmıyor. Süper Lig’in yıldızlarının bir anlamda ikinci olan tesislerde ise durum farklı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden Florya Metin Oktay Tesisleri’ne, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne kadar, bütün çalışma alanlarında sahalar futbolcuların yerine kuşların emrinde.

Liglerin ertelenmesiyle birlikte tesislerdeki bakım çalışmalarına da bir müddet ara verilmişti. Bu periyotta çimler uzadı, saha zeminleri dinlendirildi. Liglerin 12 Haziran’da başlamasıyla ilgili planlamanın yapılması üzerine kulüpler de vakit kaybetmeden sahaları hazırlamaya başladı. Beşiktaş Kulübü, İhlas Haber Ajansı’nın objektiflerine takılan görüntülerde, Nevzat Demir Tesisleri’ndeki sahaları, futbolcuların kullanımına hazır hale getirmeye başladı. Çimleri kısaltan ve sahaların bakımını yapan tesis personeli, futbolcuların her an antrenmana çıkma ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Diğer kulüplerde de durum farksız. Galatasaray’ın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ve Beşiktaş’ın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde dikkat çeken bir diğer görüntü ise takım otobüsleri. Son maçlarını 15 Mart’ta birbirlerine karşı oynayan iki ekibin de takım otobüsü, yaklaşık 1,5 aydır misafirlerinden uzak.