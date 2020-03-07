TFF 1. Lig'in tepesinde sessiz final!

07 Mart 2020 Cumartesi, 16:24

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Candaş Elbil (xxx), Kamil Çetin (xxx)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Soner (xx),Kubilay (xx), Aabıd Rayane (xx)(Dk. 67 Alican x), Mirkan (xx)(Dk.87 Hamza x), Gökhan (xx), Mesut (xx), Yusuf (xx), Barbosa (xx)(Dk.58 Selim xx), Popov (xx), Caner (xxx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehıc (xx)- Aykut Demir (xx), Obertan (xx)(Dk. 76 Hasan x), Mehmet (xx), Pote (xx), İbrahim (xx), Hamroun (x)(Dk.46 Emrah x), Sıssoko (xx)(Dk. 82 Scuk x), Mucahit (x), Barış (x)

SARI KARTLAR: Emrah, Sissoko (BB Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında lider Hatayspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı. Bu skorla Hatayspor 50 puanla liderliğini, Erzurumspor ise 46 puanla ikinciliğini korudu.





