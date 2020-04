TFF’den önemli adım

23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Cumhuriyet’in önceki gün spor sayfasına taşıdığı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap’ın kalan lig maçlarının Antalya’da izole biçimde yapılması şeklindeki fikre sıcak bakması spor dünyasında gündeme oturdu.

Azap, salgının seyrinin dikkate alınarak, sağlık koşullarının, sosyal mesafe ile izole kurallarının eksiksiz tam uygulanması ve teknik altyapının da elvermesi halinde Antalya düşüncesinin makul olabileceğini, konunun halk sağlığı uzmanlarınca da değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Azap, “Bilim Kurulu maçların geleceğiyle ilgili konuyu ne zaman gündemine alacak?” sorumuza, “Salgının tepeye ulaşıp tepeden sonra nasıl seyir izleyeceğini görmemiz lazım. Ama 15 Mayıs’tan sonra bir değerlendirme yapılır diye tahmin ediyorum” yanıtını vermişti.

KRİTİK ZİRVE UEFA’YI BEKLİYOR

Futbol kamuoyunda büyük yankı bulan Cumhuriyet’in röportajı sonrası tüm gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çevrildi. Hatırlanacağı üzere TFF, liglerin haziran ayında başlamasını öngördüklerini açıklamıştı.

Dün görüşlerini aldığımız TFF yöneticileri, UEFA’nın bugün kendisine üye 55 ülke federasyonuyla yapacağı videokonferansın ardından ligin seyriyle ilgili görüşmelerin yoğunlaşacağını ifade etti. Futbol Federasyonu yöneticileri, koronavirüs salgını nedeniyle şu anda bir belirsizlik ortamının mevcut olduğunun altını çizerken, önümüzdeki hafta hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmeyi planladıklarını kaydetti.

İdareciler, bu görüşmede, TFF’nin hazırladığı 10 farklı senaryonun masaya yatırılacağını, gelişen son olaylar doğrultusunda yapılan çalışmalarla ilgili iki bakanın görüşlerinin alınacağını belirtti. Bu kritik zirve sonrası maçların oynanıp oynanmayacağının, eğer liglere devam edilecekse bunun hangi plan dahilinde gerçekleşeceğiyle ilgili durumun biraz daha netleşmesi bekleniyor.

WHO: 2021 SONUNA KADAR ASKIYA ALIN

UEFA’nın 55 üye ülke federasyonlarıyla önceki gün yaptığı toplantıda liglerin tamamlanmasını istemesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (WHO), futbolla ilgili önemli bir tavsiyede bulundu. WHO, uluslararası organizasyonların 2021 sonuna kadar askıya alınması tavsiyesinde bulundu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, milli maçlar gibi uluslararası organizasyonların 2021 yılının sonuna kadar askıya alınmasını öneren WHO, turnuvaların planlamasının, salgın tehlikesi geçtikten sonra yapılması görüşünü sundu.

‘SPORCULAR MASKE TAKIP RİSKİ AZALTSIN’

Bilim insanları, sporcuların karşılaşmalarda maske takarak enfekte riskini azaltabileceğini düşünüyor. Edinburg Üniversitesi’nde halk sağlığı uzmanı olarak görev yapan Doktor Rowland Kao, sporcuların maske ile sahadaki meslektaşlarını koruyabileceğini düşünüyor. Kao, “Maske takarak havada asılı taneciklerin dolaşımını minimuma indirebilirsiniz” dedi.