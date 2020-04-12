THY uçuşları satışa açıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında durdurulan Türk Hava Yolları seferleri için satışlar yeniden başladı.
Türk Hava Yolları'ndan seyahat acentelerine gönderilen bir mailde 1 Mayıs'tan itibaren tüm iç hat uçuşlarının satışa açıldığı belirtildi. Şirketin internet sitesi üzerinden yapılan aramalarda da 1 Mayıs tarihinden itibaren iç hat ve dış hat uçuşları için bilet satın alınabildiği gözlemlenebiliyor.
İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir gibi bazı seferler içinse 20 Nisan tarihinden itibaren başlayan uçuşlara bilet bulabilmek mümkün.
Türk Hava Yolları, Türkiye'de Kovid-19 salgınının yayılmaya başlamasıyla birlikte alınan önlemler kapsamında önce dış hat seferlerini iptal etmiş, iç hat seferlerini ise sınırlandırmıştı. Daha sonra ise tüm iç hat seferlerinin iptal edildiği açıklanmıştı.
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