THY'den seferlerle ilgili yeni açıklama
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koronavirüsü ile mücadele kapsamında, tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır" açıklamasını yaptı.
THY, yurt dışı yolcu seferlerini durdurduğunu açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, iç hat seferlerinin ise bugün (cumartesi) 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını duyurdu.
Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsü ile mücadele kapsamında, tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz CUMARTESİ 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Video Haberler
- CNN TÜRK spikeri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vurldu
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
- CNN Türk spikeri gözyaşlarına engel olamadı!
- Canlı yayında açıkladı! İşte koronavirüsün düşmanı
- Sokaktaki objeleri yaladı, gözaltına alındı
- Ece Üner'den Bakan Koca'ya çok konuşulacak OHAL yanıtı
- Koronavirüs, akciğerleri nasıl etkiliyor?
- Evde tıraş eden berbere 3 bin 150 lira ceza
- Koronavirüse yakalanan eski CHP'li vekilden çağrı