03 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Talep metni Haluk Bilginer, Ferhan Şensoy, Sumru Yavrucuk, Genco Erkal, Zuhal Olcay gibi sanatçıların ve tüm Türkiye’den çeşitli tiyatroların, tiyatro sanatının her alanında faaliyet gösteren sanatçıların ve meslek uzmanlarının imzalarıyla bir haftalık çalışma sonucunda ortaya çıktı.

İmza metni, yaklaşık iki aydır kapalı olan, ne zaman açılacağı ise belli olmayan tiyatroların doğmuş ve gelecekte doğacak problemlerini giderebilmeyi hedefliyor.

Tiyatroların ortaklaşa bir iradeyle oluşturduğu metin, paylaşılmasının ardından tiyatro seyircisinden de yoğun destek gördü.

“Tiyatromuz Yaşasın” hareketi için kullanılan web adresi ve sosyal medya hashtag’leri: “www.tiyatromuzyasasin.com”

1. gün: #TiyatromuzYaşasın,

2. gün: #TiyatroYasasıÇıksın,

3. gün: #TiyatrodanVergilerKaldırılsın,

4. gün: #BetonaDeğilSanataBütçe

Taleplerden bazıları ise şöyle:

- Kamusal Tiyatrolar KDV, Gelir Vergisi, Stopaj gibi vergilerden muaf tutulmalı, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

- Elektrik, doğalgaz, su gibi faturalar 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalıdır. Sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır.

- 2021 Ocak ayına kadar kamusal tiyatroların salon kiraları devlet tarafından karşılanmalıdır.

- Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek bildirinin başında unvanlarıyla andığımız tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır.