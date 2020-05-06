TL’de kayıp durmuyor

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Sokaktaki yurttaştan sanayiciye, mali piyasa oyuncularından küçük esnafa kadar Türkiye’de herkesin yakından takip ettiği dolar/TL kuru, koronavirüs döneminde de TL aleyhine baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Yaşanan dönemde ekonomik verileri kötüleşen Türkiye’nin özellikle yeni dış kaynak ihtiyacı artarken, bununla ilgili belirsizlikler TL’nin düzenli değer kaybetmesine neden oluyor. Dün gün içinde 7.1040 lira seviyesine kadar çıkan dolar/ TL, en son 13 Ağustos 2018’de görülen 7.24’lük tarihi rekor seviyeye biraz daha yaklaştı. Dolar/ TL günü ise 7.08 lira seviyesinde kapadı. Dolar karşısında TL’deki kayıp yılbaşından bu yana da yüzde 19’a ulaştı. Ayrıca Merkez Bankası’nın hesapladığı reel efektif döviz kuru endeksi de, nisanda TÜFE bazında 4.03 puan azalarak 68.88’e düştü.

CDS’LERE DİKKAT

Süreçle ilgili değerlendirme yapan bankacılar, Merkez Bankası rezervlerinin “çok hızlı” azaldığını, bunun da TL’de yeni bir satış baskısı getirdiğini belirtiyor. Bu düşüşle birlikte Türkiye’nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlamayacağı piyasada yakından takip ediliyor. Siyasiler IMF’den swap ya da kredi ile bir yardımı reddederken ticaret yapılan G20 ülkeleri kaynaklı swap benzeri adımlarla finansmana ise sıcak bakıyorlar.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra dün 605-625 arasında hareket etti. CDS’ler yılın başında 240 puana kadar inmişti.

YENİ SWAP ADIMI

Öte yandan Merkez Bankası, dün döviz karşılığı TL swap limitlerinde yeniden değişikliğe gitti ve oranı yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkardı. Böylece imkân 20 milyar dolara çıktı. Banka yurtdışı ile swap imkânları oldukça daralan bankaların daha fazla döviz vererek TL almasına imkân verirken BDDK’nın aktif rasyosu ile artan işlemlerin yükselişini sürdürmesini sağladı.

MERKEZ’İN ‘GIDA’ ENDİŞESİ ARTTI

Nisan ayı tüketici enflasyonunu değerlendiren Merkez Bankası, gıda fiyatlarına dikkat çekti: “Fiyatlar gerek işlenmemiş gerek işlenmiş ürünlerde mevsimsel eğilimine kıyasla yüksek oranda arttı. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 5.23’e, işlenmiş gıdada yüzde 17.78’e yükseldi. Diğer işlenmemiş gıda grubunda genele yayılan artışlar izlenmekle birlikte, özellikle bakliyat (yüzde 7.54) ve kırmızı et (yüzde 4.3) fiyatları dikkat çekti.”

Banka mart raporunda gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve ve sebzenin etkili olduğunu belirtmişti.

Banka, hizmet enflasyonundaki yavaşlamada havayolu, eğlence-kültür, paket tur ve berber gibi fiyat derlemenin mümkün olmadığı kalemlerdeki yatay seyrin etkili olduğunu vurguladı.