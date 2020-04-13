TMSF, Dumankaya'nın taşınmazlarını satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Dumankaya Grubu şirketlerine ait 86 adet taşınmazın satışı için ihale açtığını duyurdu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Dumankaya Grubu şirketlerine ait 86 adet taşınmazın satışı için ihale açtı.
TMSF internet sitesinde yer alan duyuruda, Uniplast Plastik Yapı Elemanları, Milsan Demirçekme, Dumankaya İnşaat ve Dumankaya Otomotiv şirketlerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların 09.04.2020-20.04.2020 aralığında teklif toplama usulü ile ayrı ayrı ihale edilmek sureti ile satışlarının yapılacağı belirtildi.
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