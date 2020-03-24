Tokyo 2020, Tokyo 2021 oluyor

24 Mart 2020 Salı, 15:40

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu sene yapılması planlanan Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e ertelendiğini duyurdu.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe,”Olimpiyatların 1 yıl ertelenmesi konusunda %100 yüz anlaşmaya varıldı” dedi.

Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan toplantının ardından kararını açıklayan IOC, Olimpiyatların 2021 yazından sonraki bir tarihe kalmayacak şekilde ertelendiğini duyurdu. IOC'nin sporcu sağlığına her şeyden çok önem verdiğinin belirtildiği açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Paralimpik Oyunları'nın düzenleneceği yere dair herhangi bir değişiklik olmayacağı ve organizasyonların adının değişmeyeceği belirtildi.





