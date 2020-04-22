Trabzonspor Antalya formülüne soğuk

22 Nisan 2020 Çarşamba, 07:58

Lider Trabzonspor ligin Antalya’da sıkıştırılmış fikstürle oynanmasına karşı.

Süper Lig corona virüsü salgını nedeniyle 20 Mart’ta ertelenmişti. Aradan geçen bir aylık zamanda maçların ne zaman ve nasıl oynanacağı, hangi şartlar altında devam edeceği yönünde fikirler ortaya atılmaya başlandı. Son günlerde Süper Lig’in geri kalan 8 haftalık bölümünün Antalya ve Alanya’da oynanması yönünde bir takım görüşler ortaya atılsa da, Trabzonspor’un bu konuyu gündemine almadığı öğrenildi.

Salgın nedeniyle hükümetin aldığı tedbirleri yakından takip eden bordo-mavili kulüp bu kurallara uyarken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önünde yer alan seçenekler konusunda ise hazırlıklarını sürdürüyor. Ligler başlayacakmış gibi oyuncularına antrenman programı uygulayan Trabzonspor; UEFA, FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun görüşleri doğrultusunda süreci yakından takip ediyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Bordo-mavili kulüp liglerin seyircili olarak başlamasını temenni ederken, corona virüsü salgını nedeniyle sürecin nasıl işleyeceği yönündeki belirsizlik ise sürüyor.





Liglerin yok sayılması şeklindeki bir düşünceyi kabul etmeyen bordo-mavililer üç alternatif üzerinde yoğunlaşmış durumda. Liglerin seyircili veya seyircisiz başlaması ya da bu haliyle tescil edilmesi.